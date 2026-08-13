AGMB: AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one
今日AGMB汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点14.53和高点15.50进行交易。
关注AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AGMB股票今天的价格是多少？
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票今天的定价为14.85。它在14.53 - 15.50范围内交易，昨天的收盘价为15.00，交易量达到179。AGMB的实时价格图表显示了这些更新。
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票是否支付股息？
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one目前的价值为14.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.02%和USD。实时查看图表以跟踪AGMB走势。
如何购买AGMB股票？
您可以以14.85的当前价格购买AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票。订单通常设置在14.85或15.15附近，而179和-1.66%显示市场活动。立即关注AGMB的实时图表更新。
如何投资AGMB股票？
投资AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one需要考虑年度范围8.75 - 17.82和当前价格14.85。许多人在以14.85或15.15下订单之前，会比较17.58%和。实时查看AGMB价格图表，了解每日变化。
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one的最高价格是17.82。在8.75 - 17.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one的绩效。
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票的最低价格是多少？
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one（AGMB）的最低价格为8.75。将其与当前的14.85和8.75 - 17.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGMB股票是什么时候拆分的？
AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.00和1.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.00
- 开盘价
- 15.10
- 卖价
- 14.85
- 买价
- 15.15
- 最低价
- 14.53
- 最高价
- 15.50
- 交易量
- 179
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- 17.58%
- 6个月变化
- -7.19%
- 年变化
- 1.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%