报价部分
货币 / AGMB
回到股票

AGMB: AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one

14.85 USD 0.15 (1.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGMB汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点14.53和高点15.50进行交易。

关注AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AGMB股票今天的价格是多少？

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票今天的定价为14.85。它在14.53 - 15.50范围内交易，昨天的收盘价为15.00，交易量达到179。AGMB的实时价格图表显示了这些更新。

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票是否支付股息？

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one目前的价值为14.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.02%和USD。实时查看图表以跟踪AGMB走势。

如何购买AGMB股票？

您可以以14.85的当前价格购买AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票。订单通常设置在14.85或15.15附近，而179和-1.66%显示市场活动。立即关注AGMB的实时图表更新。

如何投资AGMB股票？

投资AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one需要考虑年度范围8.75 - 17.82和当前价格14.85。许多人在以14.85或15.15下订单之前，会比较17.58%和。实时查看AGMB价格图表，了解每日变化。

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one的最高价格是17.82。在8.75 - 17.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one的绩效。

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one股票的最低价格是多少？

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one（AGMB）的最低价格为8.75。将其与当前的14.85和8.75 - 17.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGMB股票是什么时候拆分的？

AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.00和1.02%中可见。

日范围
14.53 15.50
年范围
8.75 17.82
前一天收盘价
15.00
开盘价
15.10
卖价
14.85
买价
15.15
最低价
14.53
最高价
15.50
交易量
179
日变化
-1.00%
月变化
17.58%
6个月变化
-7.19%
年变化
1.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%