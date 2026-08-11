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AGIX: KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF
Курс AGIX за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.07, а максимальная — 45.64.
Следите за динамикой KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGIX сегодня?
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF (AGIX) сегодня оценивается на уровне 45.09. Инструмент торгуется в пределах 45.07 - 45.64, вчерашнее закрытие составило 45.34, а торговый объем достиг 284. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF?
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF в настоящее время оценивается в 45.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.61% и USD. Отслеживайте движения AGIX на графике в реальном времени.
Как купить акции AGIX?
Вы можете купить акции KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF (AGIX) по текущей цене 45.09. Ордера обычно размещаются около 45.09 или 45.39, тогда как 284 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGIX?
Инвестирование в KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF предполагает учет годового диапазона 30.89 - 49.67 и текущей цены 45.09. Многие сравнивают 6.75% и 33.64% перед размещением ордеров на 45.09 или 45.39. Изучайте ежедневные изменения цены AGIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF?
Самая высокая цена KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF (AGIX) за последний год составила 49.67. Акции заметно колебались в пределах 30.89 - 49.67, сравнение с 45.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF?
Самая низкая цена KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF (AGIX) за год составила 30.89. Сравнение с текущими 45.09 и 30.89 - 49.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGIX?
В прошлом KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.34 и 35.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.34
- Open
- 45.30
- Bid
- 45.09
- Ask
- 45.39
- Low
- 45.07
- High
- 45.64
- Объем
- 284
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 6.75%
- 6-месячное изменение
- 33.64%
- Годовое изменение
- 35.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%