Курс AGIX за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.07, а максимальная — 45.64.

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