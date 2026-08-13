AGIX: KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF
今日AGIX汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点45.06和高点45.56进行交易。
关注KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- MN
常见问题解答
AGIX股票今天的价格是多少？
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票今天的定价为45.24。它在45.06 - 45.56范围内交易，昨天的收盘价为45.09，交易量达到190。AGIX的实时价格图表显示了这些更新。
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票是否支付股息？
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF目前的价值为45.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注36.06%和USD。实时查看图表以跟踪AGIX走势。
如何购买AGIX股票？
您可以以45.24的当前价格购买KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票。订单通常设置在45.24或45.54附近，而190和-0.22%显示市场活动。立即关注AGIX的实时图表更新。
如何投资AGIX股票？
投资KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF需要考虑年度范围30.89 - 49.67和当前价格45.24。许多人在以45.24或45.54下订单之前，会比较7.10%和。实时查看AGIX价格图表，了解每日变化。
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF的最高价格是49.67。在30.89 - 49.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF的绩效。
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票的最低价格是多少？
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF（AGIX）的最低价格为30.89。将其与当前的45.24和30.89 - 49.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGIX股票是什么时候拆分的？
KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.09和36.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.09
- 开盘价
- 45.34
- 卖价
- 45.24
- 买价
- 45.54
- 最低价
- 45.06
- 最高价
- 45.56
- 交易量
- 190
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 7.10%
- 6个月变化
- 34.08%
- 年变化
- 36.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%