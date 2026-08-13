AGIX股票今天的价格是多少？ KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票今天的定价为45.24。它在45.06 - 45.56范围内交易，昨天的收盘价为45.09，交易量达到190。AGIX的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票是否支付股息？ KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF目前的价值为45.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注36.06%和USD。实时查看图表以跟踪AGIX走势。

如何购买AGIX股票？ 您可以以45.24的当前价格购买KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票。订单通常设置在45.24或45.54附近，而190和-0.22%显示市场活动。立即关注AGIX的实时图表更新。

如何投资AGIX股票？ 投资KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF需要考虑年度范围30.89 - 49.67和当前价格45.24。许多人在以45.24或45.54下订单之前，会比较7.10%和。实时查看AGIX价格图表，了解每日变化。

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF的最高价格是49.67。在30.89 - 49.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF的绩效。

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票的最低价格是多少？ KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF（AGIX）的最低价格为30.89。将其与当前的45.24和30.89 - 49.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。