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AGIX: KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF

45.24 USD 0.15 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGIX汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点45.06和高点45.56进行交易。

关注KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AGIX股票今天的价格是多少？

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票今天的定价为45.24。它在45.06 - 45.56范围内交易，昨天的收盘价为45.09，交易量达到190。AGIX的实时价格图表显示了这些更新。

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票是否支付股息？

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF目前的价值为45.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注36.06%和USD。实时查看图表以跟踪AGIX走势。

如何购买AGIX股票？

您可以以45.24的当前价格购买KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票。订单通常设置在45.24或45.54附近，而190和-0.22%显示市场活动。立即关注AGIX的实时图表更新。

如何投资AGIX股票？

投资KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF需要考虑年度范围30.89 - 49.67和当前价格45.24。许多人在以45.24或45.54下订单之前，会比较7.10%和。实时查看AGIX价格图表，了解每日变化。

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF的最高价格是49.67。在30.89 - 49.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF的绩效。

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF股票的最低价格是多少？

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF（AGIX）的最低价格为30.89。将其与当前的45.24和30.89 - 49.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGIX股票是什么时候拆分的？

KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.09和36.06%中可见。

日范围
45.06 45.56
年范围
30.89 49.67
前一天收盘价
45.09
开盘价
45.34
卖价
45.24
买价
45.54
最低价
45.06
最高价
45.56
交易量
190
日变化
0.33%
月变化
7.10%
6个月变化
34.08%
年变化
36.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%