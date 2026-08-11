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AGIQ: Sofi Agentic AI ETF

25.44 USD 0.25 (0.99%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGIQ за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.34, а максимальная — 25.46.

Следите за динамикой Sofi Agentic AI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGIQ сегодня?

Sofi Agentic AI ETF (AGIQ) сегодня оценивается на уровне 25.44. Инструмент торгуется в пределах 25.34 - 25.46, вчерашнее закрытие составило 25.19, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGIQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sofi Agentic AI ETF?

Sofi Agentic AI ETF в настоящее время оценивается в 25.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.20% и USD. Отслеживайте движения AGIQ на графике в реальном времени.

Как купить акции AGIQ?

Вы можете купить акции Sofi Agentic AI ETF (AGIQ) по текущей цене 25.44. Ордера обычно размещаются около 25.44 или 25.74, тогда как 12 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGIQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGIQ?

Инвестирование в Sofi Agentic AI ETF предполагает учет годового диапазона 19.37 - 25.71 и текущей цены 25.44. Многие сравнивают 6.13% и 19.21% перед размещением ордеров на 25.44 или 25.74. Изучайте ежедневные изменения цены AGIQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sofi Agentic AI ETF?

Самая высокая цена Sofi Agentic AI ETF (AGIQ) за последний год составила 25.71. Акции заметно колебались в пределах 19.37 - 25.71, сравнение с 25.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sofi Agentic AI ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sofi Agentic AI ETF?

Самая низкая цена Sofi Agentic AI ETF (AGIQ) за год составила 19.37. Сравнение с текущими 25.44 и 19.37 - 25.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGIQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGIQ?

В прошлом Sofi Agentic AI ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.19 и 27.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.34 25.46
Годовой диапазон
19.37 25.71
Предыдущее закрытие
25.19
Open
25.34
Bid
25.44
Ask
25.74
Low
25.34
High
25.46
Объем
12
Дневное изменение
0.99%
Месячное изменение
6.13%
6-месячное изменение
19.21%
Годовое изменение
27.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%