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AGIQ: Sofi Agentic AI ETF
Курс AGIQ за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.34, а максимальная — 25.46.
Следите за динамикой Sofi Agentic AI ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGIQ сегодня?
Sofi Agentic AI ETF (AGIQ) сегодня оценивается на уровне 25.44. Инструмент торгуется в пределах 25.34 - 25.46, вчерашнее закрытие составило 25.19, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGIQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sofi Agentic AI ETF?
Sofi Agentic AI ETF в настоящее время оценивается в 25.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.20% и USD. Отслеживайте движения AGIQ на графике в реальном времени.
Как купить акции AGIQ?
Вы можете купить акции Sofi Agentic AI ETF (AGIQ) по текущей цене 25.44. Ордера обычно размещаются около 25.44 или 25.74, тогда как 12 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGIQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGIQ?
Инвестирование в Sofi Agentic AI ETF предполагает учет годового диапазона 19.37 - 25.71 и текущей цены 25.44. Многие сравнивают 6.13% и 19.21% перед размещением ордеров на 25.44 или 25.74. Изучайте ежедневные изменения цены AGIQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sofi Agentic AI ETF?
Самая высокая цена Sofi Agentic AI ETF (AGIQ) за последний год составила 25.71. Акции заметно колебались в пределах 19.37 - 25.71, сравнение с 25.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sofi Agentic AI ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sofi Agentic AI ETF?
Самая низкая цена Sofi Agentic AI ETF (AGIQ) за год составила 19.37. Сравнение с текущими 25.44 и 19.37 - 25.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGIQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGIQ?
В прошлом Sofi Agentic AI ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.19 и 27.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.19
- Open
- 25.34
- Bid
- 25.44
- Ask
- 25.74
- Low
- 25.34
- High
- 25.46
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- 6.13%
- 6-месячное изменение
- 19.21%
- Годовое изменение
- 27.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%