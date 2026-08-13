报价部分
货币 / AGIQ
回到股票

AGIQ: Sofi Agentic AI ETF

25.48 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGIQ汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.48和高点25.64进行交易。

关注Sofi Agentic AI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AGIQ股票今天的价格是多少？

Sofi Agentic AI ETF股票今天的定价为25.48。它在25.48 - 25.64范围内交易，昨天的收盘价为25.44，交易量达到5。AGIQ的实时价格图表显示了这些更新。

Sofi Agentic AI ETF股票是否支付股息？

Sofi Agentic AI ETF目前的价值为25.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.40%和USD。实时查看图表以跟踪AGIQ走势。

如何购买AGIQ股票？

您可以以25.48的当前价格购买Sofi Agentic AI ETF股票。订单通常设置在25.48或25.78附近，而5和-0.27%显示市场活动。立即关注AGIQ的实时图表更新。

如何投资AGIQ股票？

投资Sofi Agentic AI ETF需要考虑年度范围19.37 - 25.71和当前价格25.48。许多人在以25.48或25.78下订单之前，会比较6.30%和。实时查看AGIQ价格图表，了解每日变化。

Sofi Agentic AI ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sofi Agentic AI ETF的最高价格是25.71。在19.37 - 25.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sofi Agentic AI ETF的绩效。

Sofi Agentic AI ETF股票的最低价格是多少？

Sofi Agentic AI ETF（AGIQ）的最低价格为19.37。将其与当前的25.48和19.37 - 25.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGIQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGIQ股票是什么时候拆分的？

Sofi Agentic AI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.44和27.40%中可见。

日范围
25.48 25.64
年范围
19.37 25.71
前一天收盘价
25.44
开盘价
25.55
卖价
25.48
买价
25.78
最低价
25.48
最高价
25.64
交易量
5
日变化
0.16%
月变化
6.30%
6个月变化
19.40%
年变化
27.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%