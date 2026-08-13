AGIQ: Sofi Agentic AI ETF
今日AGIQ汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.48和高点25.64进行交易。
关注Sofi Agentic AI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AGIQ股票今天的价格是多少？
Sofi Agentic AI ETF股票今天的定价为25.48。它在25.48 - 25.64范围内交易，昨天的收盘价为25.44，交易量达到5。AGIQ的实时价格图表显示了这些更新。
Sofi Agentic AI ETF股票是否支付股息？
Sofi Agentic AI ETF目前的价值为25.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.40%和USD。实时查看图表以跟踪AGIQ走势。
如何购买AGIQ股票？
您可以以25.48的当前价格购买Sofi Agentic AI ETF股票。订单通常设置在25.48或25.78附近，而5和-0.27%显示市场活动。立即关注AGIQ的实时图表更新。
如何投资AGIQ股票？
投资Sofi Agentic AI ETF需要考虑年度范围19.37 - 25.71和当前价格25.48。许多人在以25.48或25.78下订单之前，会比较6.30%和。实时查看AGIQ价格图表，了解每日变化。
Sofi Agentic AI ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sofi Agentic AI ETF的最高价格是25.71。在19.37 - 25.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sofi Agentic AI ETF的绩效。
Sofi Agentic AI ETF股票的最低价格是多少？
Sofi Agentic AI ETF（AGIQ）的最低价格为19.37。将其与当前的25.48和19.37 - 25.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGIQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGIQ股票是什么时候拆分的？
Sofi Agentic AI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.44和27.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.44
- 开盘价
- 25.55
- 卖价
- 25.48
- 买价
- 25.78
- 最低价
- 25.48
- 最高价
- 25.64
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 6.30%
- 6个月变化
- 19.40%
- 年变化
- 27.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%