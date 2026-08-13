AGIQ股票今天的价格是多少？ Sofi Agentic AI ETF股票今天的定价为25.48。它在25.48 - 25.64范围内交易，昨天的收盘价为25.44，交易量达到5。AGIQ的实时价格图表显示了这些更新。

Sofi Agentic AI ETF股票是否支付股息？ Sofi Agentic AI ETF目前的价值为25.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.40%和USD。实时查看图表以跟踪AGIQ走势。

如何购买AGIQ股票？ 您可以以25.48的当前价格购买Sofi Agentic AI ETF股票。订单通常设置在25.48或25.78附近，而5和-0.27%显示市场活动。立即关注AGIQ的实时图表更新。

如何投资AGIQ股票？ 投资Sofi Agentic AI ETF需要考虑年度范围19.37 - 25.71和当前价格25.48。许多人在以25.48或25.78下订单之前，会比较6.30%和。实时查看AGIQ价格图表，了解每日变化。

Sofi Agentic AI ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Sofi Agentic AI ETF的最高价格是25.71。在19.37 - 25.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sofi Agentic AI ETF的绩效。

Sofi Agentic AI ETF股票的最低价格是多少？ Sofi Agentic AI ETF（AGIQ）的最低价格为19.37。将其与当前的25.48和19.37 - 25.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGIQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。