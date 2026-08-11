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AGIG: Abundia Global Impact Group Inc
Курс AGIG за сегодня изменился на 6.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.85, а максимальная — 0.91.
Следите за динамикой Abundia Global Impact Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGIG сегодня?
Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) сегодня оценивается на уровне 0.88. Инструмент торгуется в пределах 0.85 - 0.91, вчерашнее закрытие составило 0.83, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abundia Global Impact Group Inc?
Abundia Global Impact Group Inc в настоящее время оценивается в 0.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.69% и USD. Отслеживайте движения AGIG на графике в реальном времени.
Как купить акции AGIG?
Вы можете купить акции Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) по текущей цене 0.88. Ордера обычно размещаются около 0.88 или 1.18, тогда как 50 и 3.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGIG?
Инвестирование в Abundia Global Impact Group Inc предполагает учет годового диапазона 0.83 - 5.29 и текущей цены 0.88. Многие сравнивают -7.37% и -83.35% перед размещением ордеров на 0.88 или 1.18. Изучайте ежедневные изменения цены AGIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abundia Global Impact Group Inc?
Самая высокая цена Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) за последний год составила 5.29. Акции заметно колебались в пределах 0.83 - 5.29, сравнение с 0.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abundia Global Impact Group Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abundia Global Impact Group Inc?
Самая низкая цена Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) за год составила 0.83. Сравнение с текущими 0.88 и 0.83 - 5.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGIG?
В прошлом Abundia Global Impact Group Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.83 и -57.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.83
- Open
- 0.85
- Bid
- 0.88
- Ask
- 1.18
- Low
- 0.85
- High
- 0.91
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 6.02%
- Месячное изменение
- -7.37%
- 6-месячное изменение
- -83.35%
- Годовое изменение
- -57.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%