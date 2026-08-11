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AGIG: Abundia Global Impact Group Inc

0.88 USD 0.05 (6.02%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGIG за сегодня изменился на 6.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.85, а максимальная — 0.91.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGIG сегодня?

Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) сегодня оценивается на уровне 0.88. Инструмент торгуется в пределах 0.85 - 0.91, вчерашнее закрытие составило 0.83, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abundia Global Impact Group Inc?

Abundia Global Impact Group Inc в настоящее время оценивается в 0.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.69% и USD. Отслеживайте движения AGIG на графике в реальном времени.

Как купить акции AGIG?

Вы можете купить акции Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) по текущей цене 0.88. Ордера обычно размещаются около 0.88 или 1.18, тогда как 50 и 3.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGIG?

Инвестирование в Abundia Global Impact Group Inc предполагает учет годового диапазона 0.83 - 5.29 и текущей цены 0.88. Многие сравнивают -7.37% и -83.35% перед размещением ордеров на 0.88 или 1.18. Изучайте ежедневные изменения цены AGIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Abundia Global Impact Group Inc?

Самая высокая цена Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) за последний год составила 5.29. Акции заметно колебались в пределах 0.83 - 5.29, сравнение с 0.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abundia Global Impact Group Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Abundia Global Impact Group Inc?

Самая низкая цена Abundia Global Impact Group Inc (AGIG) за год составила 0.83. Сравнение с текущими 0.88 и 0.83 - 5.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGIG?

В прошлом Abundia Global Impact Group Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.83 и -57.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.85 0.91
Годовой диапазон
0.83 5.29
Предыдущее закрытие
0.83
Open
0.85
Bid
0.88
Ask
1.18
Low
0.85
High
0.91
Объем
50
Дневное изменение
6.02%
Месячное изменение
-7.37%
6-месячное изменение
-83.35%
Годовое изменение
-57.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%