Курс AGIG за сегодня изменился на 6.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.85, а максимальная — 0.91.

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