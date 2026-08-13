AGIG: Abundia Global Impact Group Inc
今日AGIG汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点0.87和高点0.92进行交易。
关注Abundia Global Impact Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AGIG股票今天的价格是多少？
Abundia Global Impact Group Inc股票今天的定价为0.89。它在0.87 - 0.92范围内交易，昨天的收盘价为0.88，交易量达到62。AGIG的实时价格图表显示了这些更新。
Abundia Global Impact Group Inc股票是否支付股息？
Abundia Global Impact Group Inc目前的价值为0.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.21%和USD。实时查看图表以跟踪AGIG走势。
如何购买AGIG股票？
您可以以0.89的当前价格购买Abundia Global Impact Group Inc股票。订单通常设置在0.89或1.19附近，而62和1.14%显示市场活动。立即关注AGIG的实时图表更新。
如何投资AGIG股票？
投资Abundia Global Impact Group Inc需要考虑年度范围0.83 - 5.29和当前价格0.89。许多人在以0.89或1.19下订单之前，会比较-6.32%和。实时查看AGIG价格图表，了解每日变化。
Abundia Global Impact Group Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Abundia Global Impact Group Inc的最高价格是5.29。在0.83 - 5.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abundia Global Impact Group Inc的绩效。
Abundia Global Impact Group Inc股票的最低价格是多少？
Abundia Global Impact Group Inc（AGIG）的最低价格为0.83。将其与当前的0.89和0.83 - 5.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGIG股票是什么时候拆分的？
Abundia Global Impact Group Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.88和-57.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.88
- 开盘价
- 0.88
- 卖价
- 0.89
- 买价
- 1.19
- 最低价
- 0.87
- 最高价
- 0.92
- 交易量
- 62
- 日变化
- 1.14%
- 月变化
- -6.32%
- 6个月变化
- -83.16%
- 年变化
- -57.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%