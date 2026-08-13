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AGIG: Abundia Global Impact Group Inc

0.89 USD 0.01 (1.14%)
版块: 公用事业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGIG汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点0.87和高点0.92进行交易。

关注Abundia Global Impact Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

AGIG股票今天的价格是多少？

Abundia Global Impact Group Inc股票今天的定价为0.89。它在0.87 - 0.92范围内交易，昨天的收盘价为0.88，交易量达到62。AGIG的实时价格图表显示了这些更新。

Abundia Global Impact Group Inc股票是否支付股息？

Abundia Global Impact Group Inc目前的价值为0.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.21%和USD。实时查看图表以跟踪AGIG走势。

如何购买AGIG股票？

您可以以0.89的当前价格购买Abundia Global Impact Group Inc股票。订单通常设置在0.89或1.19附近，而62和1.14%显示市场活动。立即关注AGIG的实时图表更新。

如何投资AGIG股票？

投资Abundia Global Impact Group Inc需要考虑年度范围0.83 - 5.29和当前价格0.89。许多人在以0.89或1.19下订单之前，会比较-6.32%和。实时查看AGIG价格图表，了解每日变化。

Abundia Global Impact Group Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Abundia Global Impact Group Inc的最高价格是5.29。在0.83 - 5.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abundia Global Impact Group Inc的绩效。

Abundia Global Impact Group Inc股票的最低价格是多少？

Abundia Global Impact Group Inc（AGIG）的最低价格为0.83。将其与当前的0.89和0.83 - 5.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGIG股票是什么时候拆分的？

Abundia Global Impact Group Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.88和-57.21%中可见。

日范围
0.87 0.92
年范围
0.83 5.29
前一天收盘价
0.88
开盘价
0.88
卖价
0.89
买价
1.19
最低价
0.87
最高价
0.92
交易量
62
日变化
1.14%
月变化
-6.32%
6个月变化
-83.16%
年变化
-57.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%