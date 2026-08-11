КотировкиРазделы
Валюты / AGGS
Назад в Рынок акций США

AGGS: Harbor Disciplined Bond ETF

40.32 USD 0.10 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGGS за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.32, а максимальная — 40.32.

Следите за динамикой Harbor Disciplined Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGGS сегодня?

Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) сегодня оценивается на уровне 40.32. Инструмент торгуется в пределах 40.32 - 40.32, вчерашнее закрытие составило 40.42, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGGS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Disciplined Bond ETF?

Harbor Disciplined Bond ETF в настоящее время оценивается в 40.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.19% и USD. Отслеживайте движения AGGS на графике в реальном времени.

Как купить акции AGGS?

Вы можете купить акции Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) по текущей цене 40.32. Ордера обычно размещаются около 40.32 или 40.62, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGGS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGGS?

Инвестирование в Harbor Disciplined Bond ETF предполагает учет годового диапазона 40.25 - 42.14 и текущей цены 40.32. Многие сравнивают -0.02% и -2.96% перед размещением ордеров на 40.32 или 40.62. Изучайте ежедневные изменения цены AGGS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor Disciplined Bond ETF?

Самая высокая цена Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) за последний год составила 42.14. Акции заметно колебались в пределах 40.25 - 42.14, сравнение с 40.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Disciplined Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor Disciplined Bond ETF?

Самая низкая цена Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) за год составила 40.25. Сравнение с текущими 40.32 и 40.25 - 42.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGGS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGGS?

В прошлом Harbor Disciplined Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.42 и -3.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.32 40.32
Годовой диапазон
40.25 42.14
Предыдущее закрытие
40.42
Open
40.32
Bid
40.32
Ask
40.62
Low
40.32
High
40.32
Объем
1
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
-0.02%
6-месячное изменение
-2.96%
Годовое изменение
-3.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%