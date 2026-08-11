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AGGS: Harbor Disciplined Bond ETF
Курс AGGS за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.32, а максимальная — 40.32.
Следите за динамикой Harbor Disciplined Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGGS сегодня?
Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) сегодня оценивается на уровне 40.32. Инструмент торгуется в пределах 40.32 - 40.32, вчерашнее закрытие составило 40.42, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGGS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Disciplined Bond ETF?
Harbor Disciplined Bond ETF в настоящее время оценивается в 40.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.19% и USD. Отслеживайте движения AGGS на графике в реальном времени.
Как купить акции AGGS?
Вы можете купить акции Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) по текущей цене 40.32. Ордера обычно размещаются около 40.32 или 40.62, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGGS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGGS?
Инвестирование в Harbor Disciplined Bond ETF предполагает учет годового диапазона 40.25 - 42.14 и текущей цены 40.32. Многие сравнивают -0.02% и -2.96% перед размещением ордеров на 40.32 или 40.62. Изучайте ежедневные изменения цены AGGS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbor Disciplined Bond ETF?
Самая высокая цена Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) за последний год составила 42.14. Акции заметно колебались в пределах 40.25 - 42.14, сравнение с 40.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Disciplined Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbor Disciplined Bond ETF?
Самая низкая цена Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) за год составила 40.25. Сравнение с текущими 40.32 и 40.25 - 42.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGGS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGGS?
В прошлом Harbor Disciplined Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.42 и -3.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.42
- Open
- 40.32
- Bid
- 40.32
- Ask
- 40.62
- Low
- 40.32
- High
- 40.32
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- -0.02%
- 6-месячное изменение
- -2.96%
- Годовое изменение
- -3.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%