报价部分
货币 / AGGS
回到股票

AGGS: Harbor Disciplined Bond ETF

40.32 USD 0.10 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGGS汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点40.32和高点40.32进行交易。

关注Harbor Disciplined Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AGGS股票今天的价格是多少？

Harbor Disciplined Bond ETF股票今天的定价为40.32。它在40.32 - 40.32范围内交易，昨天的收盘价为40.42，交易量达到1。AGGS的实时价格图表显示了这些更新。

Harbor Disciplined Bond ETF股票是否支付股息？

Harbor Disciplined Bond ETF目前的价值为40.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.19%和USD。实时查看图表以跟踪AGGS走势。

如何购买AGGS股票？

您可以以40.32的当前价格购买Harbor Disciplined Bond ETF股票。订单通常设置在40.32或40.62附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AGGS的实时图表更新。

如何投资AGGS股票？

投资Harbor Disciplined Bond ETF需要考虑年度范围40.25 - 42.14和当前价格40.32。许多人在以40.32或40.62下订单之前，会比较-0.02%和。实时查看AGGS价格图表，了解每日变化。

Harbor Disciplined Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harbor Disciplined Bond ETF的最高价格是42.14。在40.25 - 42.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Disciplined Bond ETF的绩效。

Harbor Disciplined Bond ETF股票的最低价格是多少？

Harbor Disciplined Bond ETF（AGGS）的最低价格为40.25。将其与当前的40.32和40.25 - 42.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGGS股票是什么时候拆分的？

Harbor Disciplined Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.42和-3.19%中可见。

日范围
40.32 40.32
年范围
40.25 42.14
前一天收盘价
40.42
开盘价
40.32
卖价
40.32
买价
40.62
最低价
40.32
最高价
40.32
交易量
1
日变化
-0.25%
月变化
-0.02%
6个月变化
-2.96%
年变化
-3.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%