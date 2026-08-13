AGGS: Harbor Disciplined Bond ETF
今日AGGS汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点40.32和高点40.32进行交易。
关注Harbor Disciplined Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AGGS股票今天的价格是多少？
Harbor Disciplined Bond ETF股票今天的定价为40.32。它在40.32 - 40.32范围内交易，昨天的收盘价为40.42，交易量达到1。AGGS的实时价格图表显示了这些更新。
Harbor Disciplined Bond ETF股票是否支付股息？
Harbor Disciplined Bond ETF目前的价值为40.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.19%和USD。实时查看图表以跟踪AGGS走势。
如何购买AGGS股票？
您可以以40.32的当前价格购买Harbor Disciplined Bond ETF股票。订单通常设置在40.32或40.62附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AGGS的实时图表更新。
如何投资AGGS股票？
投资Harbor Disciplined Bond ETF需要考虑年度范围40.25 - 42.14和当前价格40.32。许多人在以40.32或40.62下订单之前，会比较-0.02%和。实时查看AGGS价格图表，了解每日变化。
Harbor Disciplined Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harbor Disciplined Bond ETF的最高价格是42.14。在40.25 - 42.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Disciplined Bond ETF的绩效。
Harbor Disciplined Bond ETF股票的最低价格是多少？
Harbor Disciplined Bond ETF（AGGS）的最低价格为40.25。将其与当前的40.32和40.25 - 42.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGGS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGGS股票是什么时候拆分的？
Harbor Disciplined Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.42和-3.19%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.42
- 开盘价
- 40.32
- 卖价
- 40.32
- 买价
- 40.62
- 最低价
- 40.32
- 最高价
- 40.32
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- -0.02%
- 6个月变化
- -2.96%
- 年变化
- -3.19%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%