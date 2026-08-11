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AGGA: EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
Курс AGGA за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.86, а максимальная — 25.04.
Следите за динамикой EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGGA сегодня?
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) сегодня оценивается на уровне 24.86. Инструмент торгуется в пределах 24.86 - 25.04, вчерашнее закрытие составило 24.91, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGGA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF?
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 24.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.09% и USD. Отслеживайте движения AGGA на графике в реальном времени.
Как купить акции AGGA?
Вы можете купить акции EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) по текущей цене 24.86. Ордера обычно размещаются около 24.86 или 25.16, тогда как 42 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGGA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGGA?
Инвестирование в EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.86 - 25.73 и текущей цены 24.86. Многие сравнивают -0.24% и -2.01% перед размещением ордеров на 24.86 или 25.16. Изучайте ежедневные изменения цены AGGA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF?
Самая высокая цена EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) за последний год составила 25.73. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 25.73, сравнение с 24.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF?
Самая низкая цена EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 24.86 и 24.86 - 25.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGGA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGGA?
В прошлом EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.91 и -2.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.91
- Open
- 24.98
- Bid
- 24.86
- Ask
- 25.16
- Low
- 24.86
- High
- 25.04
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- -2.01%
- Годовое изменение
- -2.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%