AGGA: EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF
今日AGGA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.87和高点24.99进行交易。
关注EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
AGGA股票今天的价格是多少？
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票今天的定价为24.87。它在24.87 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为24.86，交易量达到28。AGGA的实时价格图表显示了这些更新。
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票是否支付股息？
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF目前的价值为24.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪AGGA走势。
如何购买AGGA股票？
您可以以24.87的当前价格购买EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票。订单通常设置在24.87或25.17附近，而28和-0.48%显示市场活动。立即关注AGGA的实时图表更新。
如何投资AGGA股票？
投资EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF需要考虑年度范围24.86 - 25.73和当前价格24.87。许多人在以24.87或25.17下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看AGGA价格图表，了解每日变化。
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF的最高价格是25.73。在24.86 - 25.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF的绩效。
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF（AGGA）的最低价格为24.86。将其与当前的24.87和24.86 - 25.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGGA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGGA股票是什么时候拆分的？
EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.86和-2.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.86
- 开盘价
- 24.99
- 卖价
- 24.87
- 买价
- 25.17
- 最低价
- 24.87
- 最高价
- 24.99
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- -1.97%
- 年变化
- -2.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%