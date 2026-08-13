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AGGA: EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

24.87 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGGA汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.87和高点24.99进行交易。

关注EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AGGA股票今天的价格是多少？

EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票今天的定价为24.87。它在24.87 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为24.86，交易量达到28。AGGA的实时价格图表显示了这些更新。

EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票是否支付股息？

EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF目前的价值为24.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪AGGA走势。

如何购买AGGA股票？

您可以以24.87的当前价格购买EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票。订单通常设置在24.87或25.17附近，而28和-0.48%显示市场活动。立即关注AGGA的实时图表更新。

如何投资AGGA股票？

投资EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF需要考虑年度范围24.86 - 25.73和当前价格24.87。许多人在以24.87或25.17下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看AGGA价格图表，了解每日变化。

EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF的最高价格是25.73。在24.86 - 25.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF的绩效。

EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF（AGGA）的最低价格为24.86。将其与当前的24.87和24.86 - 25.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGGA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGGA股票是什么时候拆分的？

EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.86和-2.05%中可见。

日范围
24.87 24.99
年范围
24.86 25.73
前一天收盘价
24.86
开盘价
24.99
卖价
24.87
买价
25.17
最低价
24.87
最高价
24.99
交易量
28
日变化
0.04%
月变化
-0.20%
6个月变化
-1.97%
年变化
-2.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%