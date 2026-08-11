КотировкиРазделы
Валюты / AGEM
Назад в Рынок акций США

AGEM: EGShares GEMS Composite ETF

48.03 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AGEM за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.93, а максимальная — 48.10.

Следите за динамикой EGShares GEMS Composite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AGEM сегодня?

EGShares GEMS Composite ETF (AGEM) сегодня оценивается на уровне 48.03. Инструмент торгуется в пределах 47.93 - 48.10, вчерашнее закрытие составило 48.11, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGEM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EGShares GEMS Composite ETF?

EGShares GEMS Composite ETF в настоящее время оценивается в 48.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.41% и USD. Отслеживайте движения AGEM на графике в реальном времени.

Как купить акции AGEM?

Вы можете купить акции EGShares GEMS Composite ETF (AGEM) по текущей цене 48.03. Ордера обычно размещаются около 48.03 или 48.33, тогда как 13 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGEM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AGEM?

Инвестирование в EGShares GEMS Composite ETF предполагает учет годового диапазона 34.70 - 51.50 и текущей цены 48.03. Многие сравнивают 0.99% и 8.89% перед размещением ордеров на 48.03 или 48.33. Изучайте ежедневные изменения цены AGEM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EGShares GEMS Composite ETF?

Самая высокая цена EGShares GEMS Composite ETF (AGEM) за последний год составила 51.50. Акции заметно колебались в пределах 34.70 - 51.50, сравнение с 48.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EGShares GEMS Composite ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EGShares GEMS Composite ETF?

Самая низкая цена EGShares GEMS Composite ETF (AGEM) за год составила 34.70. Сравнение с текущими 48.03 и 34.70 - 51.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGEM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AGEM?

В прошлом EGShares GEMS Composite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.11 и 38.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.93 48.10
Годовой диапазон
34.70 51.50
Предыдущее закрытие
48.11
Open
48.09
Bid
48.03
Ask
48.33
Low
47.93
High
48.10
Объем
13
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.99%
6-месячное изменение
8.89%
Годовое изменение
38.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%