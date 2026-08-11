- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGEM: EGShares GEMS Composite ETF
Курс AGEM за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.93, а максимальная — 48.10.
Следите за динамикой EGShares GEMS Composite ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGEM сегодня?
EGShares GEMS Composite ETF (AGEM) сегодня оценивается на уровне 48.03. Инструмент торгуется в пределах 47.93 - 48.10, вчерашнее закрытие составило 48.11, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EGShares GEMS Composite ETF?
EGShares GEMS Composite ETF в настоящее время оценивается в 48.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.41% и USD. Отслеживайте движения AGEM на графике в реальном времени.
Как купить акции AGEM?
Вы можете купить акции EGShares GEMS Composite ETF (AGEM) по текущей цене 48.03. Ордера обычно размещаются около 48.03 или 48.33, тогда как 13 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGEM?
Инвестирование в EGShares GEMS Composite ETF предполагает учет годового диапазона 34.70 - 51.50 и текущей цены 48.03. Многие сравнивают 0.99% и 8.89% перед размещением ордеров на 48.03 или 48.33. Изучайте ежедневные изменения цены AGEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EGShares GEMS Composite ETF?
Самая высокая цена EGShares GEMS Composite ETF (AGEM) за последний год составила 51.50. Акции заметно колебались в пределах 34.70 - 51.50, сравнение с 48.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EGShares GEMS Composite ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EGShares GEMS Composite ETF?
Самая низкая цена EGShares GEMS Composite ETF (AGEM) за год составила 34.70. Сравнение с текущими 48.03 и 34.70 - 51.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGEM?
В прошлом EGShares GEMS Composite ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.11 и 38.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.11
- Open
- 48.09
- Bid
- 48.03
- Ask
- 48.33
- Low
- 47.93
- High
- 48.10
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 8.89%
- Годовое изменение
- 38.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%