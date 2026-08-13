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AGEM: EGShares GEMS Composite ETF

48.42 USD 0.39 (0.81%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGEM汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点48.17和高点48.68进行交易。

关注EGShares GEMS Composite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AGEM股票今天的价格是多少？

EGShares GEMS Composite ETF股票今天的定价为48.42。它在48.17 - 48.68范围内交易，昨天的收盘价为48.03，交易量达到13。AGEM的实时价格图表显示了这些更新。

EGShares GEMS Composite ETF股票是否支付股息？

EGShares GEMS Composite ETF目前的价值为48.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.54%和USD。实时查看图表以跟踪AGEM走势。

如何购买AGEM股票？

您可以以48.42的当前价格购买EGShares GEMS Composite ETF股票。订单通常设置在48.42或48.72附近，而13和-0.23%显示市场活动。立即关注AGEM的实时图表更新。

如何投资AGEM股票？

投资EGShares GEMS Composite ETF需要考虑年度范围34.70 - 51.50和当前价格48.42。许多人在以48.42或48.72下订单之前，会比较1.81%和。实时查看AGEM价格图表，了解每日变化。

EGShares GEMS Composite ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EGShares GEMS Composite ETF的最高价格是51.50。在34.70 - 51.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EGShares GEMS Composite ETF的绩效。

EGShares GEMS Composite ETF股票的最低价格是多少？

EGShares GEMS Composite ETF（AGEM）的最低价格为34.70。将其与当前的48.42和34.70 - 51.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGEM股票是什么时候拆分的？

EGShares GEMS Composite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.03和39.54%中可见。

日范围
48.17 48.68
年范围
34.70 51.50
前一天收盘价
48.03
开盘价
48.53
卖价
48.42
买价
48.72
最低价
48.17
最高价
48.68
交易量
13
日变化
0.81%
月变化
1.81%
6个月变化
9.77%
年变化
39.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%