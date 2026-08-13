AGEM: EGShares GEMS Composite ETF
今日AGEM汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点48.17和高点48.68进行交易。
关注EGShares GEMS Composite ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AGEM股票今天的价格是多少？
EGShares GEMS Composite ETF股票今天的定价为48.42。它在48.17 - 48.68范围内交易，昨天的收盘价为48.03，交易量达到13。AGEM的实时价格图表显示了这些更新。
EGShares GEMS Composite ETF股票是否支付股息？
EGShares GEMS Composite ETF目前的价值为48.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注39.54%和USD。实时查看图表以跟踪AGEM走势。
如何购买AGEM股票？
您可以以48.42的当前价格购买EGShares GEMS Composite ETF股票。订单通常设置在48.42或48.72附近，而13和-0.23%显示市场活动。立即关注AGEM的实时图表更新。
如何投资AGEM股票？
投资EGShares GEMS Composite ETF需要考虑年度范围34.70 - 51.50和当前价格48.42。许多人在以48.42或48.72下订单之前，会比较1.81%和。实时查看AGEM价格图表，了解每日变化。
EGShares GEMS Composite ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EGShares GEMS Composite ETF的最高价格是51.50。在34.70 - 51.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EGShares GEMS Composite ETF的绩效。
EGShares GEMS Composite ETF股票的最低价格是多少？
EGShares GEMS Composite ETF（AGEM）的最低价格为34.70。将其与当前的48.42和34.70 - 51.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGEM股票是什么时候拆分的？
EGShares GEMS Composite ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.03和39.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.03
- 开盘价
- 48.53
- 卖价
- 48.42
- 买价
- 48.72
- 最低价
- 48.17
- 最高价
- 48.68
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 1.81%
- 6个月变化
- 9.77%
- 年变化
- 39.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%