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AGD: abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest
Курс AGD за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.24, а максимальная — 12.46.
Следите за динамикой abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AGD сегодня?
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AGD) сегодня оценивается на уровне 12.43. Инструмент торгуется в пределах 12.24 - 12.46, вчерашнее закрытие составило 12.21, а торговый объем достиг 284. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AGD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest?
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 12.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.19% и USD. Отслеживайте движения AGD на графике в реальном времени.
Как купить акции AGD?
Вы можете купить акции abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AGD) по текущей цене 12.43. Ордера обычно размещаются около 12.43 или 12.73, тогда как 284 и 1.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AGD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AGD?
Инвестирование в abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 10.41 - 13.98 и текущей цены 12.43. Многие сравнивают 1.80% и 0.57% перед размещением ордеров на 12.43 или 12.73. Изучайте ежедневные изменения цены AGD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest?
Самая высокая цена abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AGD) за последний год составила 13.98. Акции заметно колебались в пределах 10.41 - 13.98, сравнение с 12.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest?
Самая низкая цена abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AGD) за год составила 10.41. Сравнение с текущими 12.43 и 10.41 - 13.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AGD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AGD?
В прошлом abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.21 и 4.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.21
- Open
- 12.24
- Bid
- 12.43
- Ask
- 12.73
- Low
- 12.24
- High
- 12.46
- Объем
- 284
- Дневное изменение
- 1.80%
- Месячное изменение
- 1.80%
- 6-месячное изменение
- 0.57%
- Годовое изменение
- 4.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%