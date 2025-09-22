AGD: abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest
今日AGD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.39和高点12.48进行交易。
关注abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
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常见问题解答
AGD股票今天的价格是多少？
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为12.45。它在12.39 - 12.48范围内交易，昨天的收盘价为12.43，交易量达到158。AGD的实时价格图表显示了这些更新。
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest目前的价值为12.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.36%和USD。实时查看图表以跟踪AGD走势。
如何购买AGD股票？
您可以以12.45的当前价格购买abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.45或12.75附近，而158和0.24%显示市场活动。立即关注AGD的实时图表更新。
如何投资AGD股票？
投资abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围10.41 - 13.98和当前价格12.45。许多人在以12.45或12.75下订单之前，会比较1.97%和。实时查看AGD价格图表，了解每日变化。
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest的最高价格是13.98。在10.41 - 13.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest的绩效。
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest（AGD）的最低价格为10.41。将其与当前的12.45和10.41 - 13.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AGD股票是什么时候拆分的？
abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.43和4.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.43
- 开盘价
- 12.42
- 卖价
- 12.45
- 买价
- 12.75
- 最低价
- 12.39
- 最高价
- 12.48
- 交易量
- 158
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 1.97%
- 6个月变化
- 0.73%
- 年变化
- 4.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%