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AGD: abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest

12.45 USD 0.02 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AGD汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点12.39和高点12.48进行交易。

关注abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGD新闻

常见问题解答

AGD股票今天的价格是多少？

abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为12.45。它在12.39 - 12.48范围内交易，昨天的收盘价为12.43，交易量达到158。AGD的实时价格图表显示了这些更新。

abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest目前的价值为12.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.36%和USD。实时查看图表以跟踪AGD走势。

如何购买AGD股票？

您可以以12.45的当前价格购买abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.45或12.75附近，而158和0.24%显示市场活动。立即关注AGD的实时图表更新。

如何投资AGD股票？

投资abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围10.41 - 13.98和当前价格12.45。许多人在以12.45或12.75下订单之前，会比较1.97%和。实时查看AGD价格图表，了解每日变化。

abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest的最高价格是13.98。在10.41 - 13.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest的绩效。

abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest（AGD）的最低价格为10.41。将其与当前的12.45和10.41 - 13.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AGD股票是什么时候拆分的？

abrdn Global Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.43和4.36%中可见。

日范围
12.39 12.48
年范围
10.41 13.98
前一天收盘价
12.43
开盘价
12.42
卖价
12.45
买价
12.75
最低价
12.39
最高价
12.48
交易量
158
日变化
0.16%
月变化
1.97%
6个月变化
0.73%
年变化
4.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%