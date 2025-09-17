Валюты / AFRI
AFRI: Forafric Global PLC
8.67 USD 0.33 (3.96%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFRI за сегодня изменился на 3.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.21, а максимальная — 8.68.
Следите за динамикой Forafric Global PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
8.21 8.68
Годовой диапазон
7.53 11.74
- Предыдущее закрытие
- 8.34
- Open
- 8.26
- Bid
- 8.67
- Ask
- 8.97
- Low
- 8.21
- High
- 8.68
- Объем
- 85
- Дневное изменение
- 3.96%
- Месячное изменение
- -0.91%
- 6-месячное изменение
- 1.76%
- Годовое изменение
- -20.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.