QuotazioniSezioni
Valute / AFRI
Tornare a Azioni

AFRI: Forafric Global PLC

9.15 USD 0.15 (1.67%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFRI ha avuto una variazione del 1.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.75 e ad un massimo di 9.15.

Segui le dinamiche di Forafric Global PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
8.75 9.15
Intervallo Annuale
7.53 11.74
Chiusura Precedente
9.00
Apertura
8.99
Bid
9.15
Ask
9.45
Minimo
8.75
Massimo
9.15
Volume
103
Variazione giornaliera
1.67%
Variazione Mensile
4.57%
Variazione Semestrale
7.39%
Variazione Annuale
-16.06%
21 settembre, domenica