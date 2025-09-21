Valute / AFRI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AFRI: Forafric Global PLC
9.15 USD 0.15 (1.67%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFRI ha avuto una variazione del 1.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.75 e ad un massimo di 9.15.
Segui le dinamiche di Forafric Global PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
8.75 9.15
Intervallo Annuale
7.53 11.74
- Chiusura Precedente
- 9.00
- Apertura
- 8.99
- Bid
- 9.15
- Ask
- 9.45
- Minimo
- 8.75
- Massimo
- 9.15
- Volume
- 103
- Variazione giornaliera
- 1.67%
- Variazione Mensile
- 4.57%
- Variazione Semestrale
- 7.39%
- Variazione Annuale
- -16.06%
21 settembre, domenica