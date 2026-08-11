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AFOS: ARS Focused Opportunities Strategy ETF
Курс AFOS за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.61, а максимальная — 46.03.
Следите за динамикой ARS Focused Opportunities Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AFOS сегодня?
ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) сегодня оценивается на уровне 45.90. Инструмент торгуется в пределах 45.61 - 46.03, вчерашнее закрытие составило 45.35, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AFOS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ARS Focused Opportunities Strategy ETF?
ARS Focused Opportunities Strategy ETF в настоящее время оценивается в 45.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 63.23% и USD. Отслеживайте движения AFOS на графике в реальном времени.
Как купить акции AFOS?
Вы можете купить акции ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) по текущей цене 45.90. Ордера обычно размещаются около 45.90 или 46.20, тогда как 25 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AFOS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AFOS?
Инвестирование в ARS Focused Opportunities Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 28.10 - 48.00 и текущей цены 45.90. Многие сравнивают 4.44% и 20.60% перед размещением ордеров на 45.90 или 46.20. Изучайте ежедневные изменения цены AFOS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ARS Focused Opportunities Strategy ETF?
Самая высокая цена ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) за последний год составила 48.00. Акции заметно колебались в пределах 28.10 - 48.00, сравнение с 45.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ARS Focused Opportunities Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ARS Focused Opportunities Strategy ETF?
Самая низкая цена ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) за год составила 28.10. Сравнение с текущими 45.90 и 28.10 - 48.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AFOS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AFOS?
В прошлом ARS Focused Opportunities Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.35 и 63.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.35
- Open
- 45.61
- Bid
- 45.90
- Ask
- 46.20
- Low
- 45.61
- High
- 46.03
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- 4.44%
- 6-месячное изменение
- 20.60%
- Годовое изменение
- 63.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%