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AFOS: ARS Focused Opportunities Strategy ETF

45.90 USD 0.55 (1.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AFOS за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.61, а максимальная — 46.03.

Следите за динамикой ARS Focused Opportunities Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AFOS сегодня?

ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) сегодня оценивается на уровне 45.90. Инструмент торгуется в пределах 45.61 - 46.03, вчерашнее закрытие составило 45.35, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AFOS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ARS Focused Opportunities Strategy ETF?

ARS Focused Opportunities Strategy ETF в настоящее время оценивается в 45.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 63.23% и USD. Отслеживайте движения AFOS на графике в реальном времени.

Как купить акции AFOS?

Вы можете купить акции ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) по текущей цене 45.90. Ордера обычно размещаются около 45.90 или 46.20, тогда как 25 и 0.64% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AFOS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AFOS?

Инвестирование в ARS Focused Opportunities Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 28.10 - 48.00 и текущей цены 45.90. Многие сравнивают 4.44% и 20.60% перед размещением ордеров на 45.90 или 46.20. Изучайте ежедневные изменения цены AFOS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ARS Focused Opportunities Strategy ETF?

Самая высокая цена ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) за последний год составила 48.00. Акции заметно колебались в пределах 28.10 - 48.00, сравнение с 45.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ARS Focused Opportunities Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ARS Focused Opportunities Strategy ETF?

Самая низкая цена ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) за год составила 28.10. Сравнение с текущими 45.90 и 28.10 - 48.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AFOS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AFOS?

В прошлом ARS Focused Opportunities Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.35 и 63.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.61 46.03
Годовой диапазон
28.10 48.00
Предыдущее закрытие
45.35
Open
45.61
Bid
45.90
Ask
46.20
Low
45.61
High
46.03
Объем
25
Дневное изменение
1.21%
Месячное изменение
4.44%
6-месячное изменение
20.60%
Годовое изменение
63.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%