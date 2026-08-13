报价部分
货币 / AFOS
回到股票

AFOS: ARS Focused Opportunities Strategy ETF

46.25 USD 0.35 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AFOS汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点46.15和高点46.34进行交易。

关注ARS Focused Opportunities Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AFOS股票今天的价格是多少？

ARS Focused Opportunities Strategy ETF股票今天的定价为46.25。它在46.15 - 46.34范围内交易，昨天的收盘价为45.90，交易量达到37。AFOS的实时价格图表显示了这些更新。

ARS Focused Opportunities Strategy ETF股票是否支付股息？

ARS Focused Opportunities Strategy ETF目前的价值为46.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注64.47%和USD。实时查看图表以跟踪AFOS走势。

如何购买AFOS股票？

您可以以46.25的当前价格购买ARS Focused Opportunities Strategy ETF股票。订单通常设置在46.25或46.55附近，而37和0.11%显示市场活动。立即关注AFOS的实时图表更新。

如何投资AFOS股票？

投资ARS Focused Opportunities Strategy ETF需要考虑年度范围28.10 - 48.00和当前价格46.25。许多人在以46.25或46.55下订单之前，会比较5.23%和。实时查看AFOS价格图表，了解每日变化。

ARS Focused Opportunities Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ARS Focused Opportunities Strategy ETF的最高价格是48.00。在28.10 - 48.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ARS Focused Opportunities Strategy ETF的绩效。

ARS Focused Opportunities Strategy ETF股票的最低价格是多少？

ARS Focused Opportunities Strategy ETF（AFOS）的最低价格为28.10。将其与当前的46.25和28.10 - 48.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFOS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AFOS股票是什么时候拆分的？

ARS Focused Opportunities Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.90和64.47%中可见。

日范围
46.15 46.34
年范围
28.10 48.00
前一天收盘价
45.90
开盘价
46.20
卖价
46.25
买价
46.55
最低价
46.15
最高价
46.34
交易量
37
日变化
0.76%
月变化
5.23%
6个月变化
21.52%
年变化
64.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%