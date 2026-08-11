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AERO: Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.

15.59 USD 0.22 (1.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AERO за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.37, а максимальная — 15.99.

Следите за динамикой Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AERO сегодня?

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. (AERO) сегодня оценивается на уровне 15.59. Инструмент торгуется в пределах 15.37 - 15.99, вчерашнее закрытие составило 15.81, а торговый объем достиг 933. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AERO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.?

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. в настоящее время оценивается в 15.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.89% и USD. Отслеживайте движения AERO на графике в реальном времени.

Как купить акции AERO?

Вы можете купить акции Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. (AERO) по текущей цене 15.59. Ордера обычно размещаются около 15.59 или 15.89, тогда как 933 и -1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AERO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AERO?

Инвестирование в Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. предполагает учет годового диапазона 12.27 - 23.05 и текущей цены 15.59. Многие сравнивают -1.20% и -15.87% перед размещением ордеров на 15.59 или 15.89. Изучайте ежедневные изменения цены AERO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.?

Самая высокая цена Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. (AERO) за последний год составила 23.05. Акции заметно колебались в пределах 12.27 - 23.05, сравнение с 15.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.?

Самая низкая цена Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. (AERO) за год составила 12.27. Сравнение с текущими 15.59 и 12.27 - 23.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AERO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AERO?

В прошлом Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.81 и -18.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.37 15.99
Годовой диапазон
12.27 23.05
Предыдущее закрытие
15.81
Open
15.79
Bid
15.59
Ask
15.89
Low
15.37
High
15.99
Объем
933
Дневное изменение
-1.39%
Месячное изменение
-1.20%
6-месячное изменение
-15.87%
Годовое изменение
-18.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%