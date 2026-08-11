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AERO: Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.
Курс AERO за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.37, а максимальная — 15.99.
Следите за динамикой Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AERO сегодня?
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. (AERO) сегодня оценивается на уровне 15.59. Инструмент торгуется в пределах 15.37 - 15.99, вчерашнее закрытие составило 15.81, а торговый объем достиг 933. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AERO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.?
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. в настоящее время оценивается в 15.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.89% и USD. Отслеживайте движения AERO на графике в реальном времени.
Как купить акции AERO?
Вы можете купить акции Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. (AERO) по текущей цене 15.59. Ордера обычно размещаются около 15.59 или 15.89, тогда как 933 и -1.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AERO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AERO?
Инвестирование в Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. предполагает учет годового диапазона 12.27 - 23.05 и текущей цены 15.59. Многие сравнивают -1.20% и -15.87% перед размещением ордеров на 15.59 или 15.89. Изучайте ежедневные изменения цены AERO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.?
Самая высокая цена Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. (AERO) за последний год составила 23.05. Акции заметно колебались в пределах 12.27 - 23.05, сравнение с 15.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.?
Самая низкая цена Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. (AERO) за год составила 12.27. Сравнение с текущими 15.59 и 12.27 - 23.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AERO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AERO?
В прошлом Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.81 и -18.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.81
- Open
- 15.79
- Bid
- 15.59
- Ask
- 15.89
- Low
- 15.37
- High
- 15.99
- Объем
- 933
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- -1.20%
- 6-месячное изменение
- -15.87%
- Годовое изменение
- -18.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%