AERO: Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.
今日AERO汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点15.67和高点16.00进行交易。
关注Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AERO股票今天的价格是多少？
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票今天的定价为15.70。它在15.67 - 16.00范围内交易，昨天的收盘价为15.59，交易量达到514。AERO的实时价格图表显示了这些更新。
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票是否支付股息？
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.目前的价值为15.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.31%和USD。实时查看图表以跟踪AERO走势。
如何购买AERO股票？
您可以以15.70的当前价格购买Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票。订单通常设置在15.70或16.00附近，而514和-0.06%显示市场活动。立即关注AERO的实时图表更新。
如何投资AERO股票？
投资Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.需要考虑年度范围12.27 - 23.05和当前价格15.70。许多人在以15.70或16.00下订单之前，会比较-0.51%和。实时查看AERO价格图表，了解每日变化。
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.的最高价格是23.05。在12.27 - 23.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.的绩效。
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票的最低价格是多少？
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.（AERO）的最低价格为12.27。将其与当前的15.70和12.27 - 23.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AERO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AERO股票是什么时候拆分的？
Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.59和-18.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.59
- 开盘价
- 15.71
- 卖价
- 15.70
- 买价
- 16.00
- 最低价
- 15.67
- 最高价
- 16.00
- 交易量
- 514
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- -0.51%
- 6个月变化
- -15.27%
- 年变化
- -18.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%