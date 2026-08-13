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AERO: Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.

15.70 USD 0.11 (0.71%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AERO汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点15.67和高点16.00进行交易。

关注Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AERO股票今天的价格是多少？

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票今天的定价为15.70。它在15.67 - 16.00范围内交易，昨天的收盘价为15.59，交易量达到514。AERO的实时价格图表显示了这些更新。

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票是否支付股息？

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.目前的价值为15.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.31%和USD。实时查看图表以跟踪AERO走势。

如何购买AERO股票？

您可以以15.70的当前价格购买Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票。订单通常设置在15.70或16.00附近，而514和-0.06%显示市场活动。立即关注AERO的实时图表更新。

如何投资AERO股票？

投资Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.需要考虑年度范围12.27 - 23.05和当前价格15.70。许多人在以15.70或16.00下订单之前，会比较-0.51%和。实时查看AERO价格图表，了解每日变化。

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.的最高价格是23.05。在12.27 - 23.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.的绩效。

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票的最低价格是多少？

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.（AERO）的最低价格为12.27。将其与当前的15.70和12.27 - 23.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AERO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AERO股票是什么时候拆分的？

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.59和-18.31%中可见。

日范围
15.67 16.00
年范围
12.27 23.05
前一天收盘价
15.59
开盘价
15.71
卖价
15.70
买价
16.00
最低价
15.67
最高价
16.00
交易量
514
日变化
0.71%
月变化
-0.51%
6个月变化
-15.27%
年变化
-18.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%