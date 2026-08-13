AERO股票今天的价格是多少？ Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票今天的定价为15.70。它在15.67 - 16.00范围内交易，昨天的收盘价为15.59，交易量达到514。AERO的实时价格图表显示了这些更新。

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票是否支付股息？ Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.目前的价值为15.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.31%和USD。实时查看图表以跟踪AERO走势。

如何购买AERO股票？ 您可以以15.70的当前价格购买Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票。订单通常设置在15.70或16.00附近，而514和-0.06%显示市场活动。立即关注AERO的实时图表更新。

如何投资AERO股票？ 投资Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.需要考虑年度范围12.27 - 23.05和当前价格15.70。许多人在以15.70或16.00下订单之前，会比较-0.51%和。实时查看AERO价格图表，了解每日变化。

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.的最高价格是23.05。在12.27 - 23.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.的绩效。

Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.股票的最低价格是多少？ Grupo Aeromexico, S.A.B. De C.V.（AERO）的最低价格为12.27。将其与当前的15.70和12.27 - 23.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AERO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。