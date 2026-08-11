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AEMS: Anfield Enhanced Market ETF

2.35 USD 0.05 (2.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AEMS за сегодня изменился на 2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.28, а максимальная — 2.38.

Следите за динамикой Anfield Enhanced Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AEMS сегодня?

Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) сегодня оценивается на уровне 2.35. Инструмент торгуется в пределах 2.28 - 2.38, вчерашнее закрытие составило 2.30, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEMS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Anfield Enhanced Market ETF?

Anfield Enhanced Market ETF в настоящее время оценивается в 2.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -76.36% и USD. Отслеживайте движения AEMS на графике в реальном времени.

Как купить акции AEMS?

Вы можете купить акции Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) по текущей цене 2.35. Ордера обычно размещаются около 2.35 или 2.65, тогда как 43 и 3.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEMS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AEMS?

Инвестирование в Anfield Enhanced Market ETF предполагает учет годового диапазона 2.26 - 12.12 и текущей цены 2.35. Многие сравнивают -80.58% и -78.04% перед размещением ордеров на 2.35 или 2.65. Изучайте ежедневные изменения цены AEMS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Anfield Enhanced Market ETF?

Самая высокая цена Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) за последний год составила 12.12. Акции заметно колебались в пределах 2.26 - 12.12, сравнение с 2.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Anfield Enhanced Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Anfield Enhanced Market ETF?

Самая низкая цена Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) за год составила 2.26. Сравнение с текущими 2.35 и 2.26 - 12.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEMS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AEMS?

В прошлом Anfield Enhanced Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.30 и -76.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.28 2.38
Годовой диапазон
2.26 12.12
Предыдущее закрытие
2.30
Open
2.28
Bid
2.35
Ask
2.65
Low
2.28
High
2.38
Объем
43
Дневное изменение
2.17%
Месячное изменение
-80.58%
6-месячное изменение
-78.04%
Годовое изменение
-76.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%