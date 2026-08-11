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AEMS: Anfield Enhanced Market ETF
Курс AEMS за сегодня изменился на 2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.28, а максимальная — 2.38.
Следите за динамикой Anfield Enhanced Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AEMS сегодня?
Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) сегодня оценивается на уровне 2.35. Инструмент торгуется в пределах 2.28 - 2.38, вчерашнее закрытие составило 2.30, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEMS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Anfield Enhanced Market ETF?
Anfield Enhanced Market ETF в настоящее время оценивается в 2.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -76.36% и USD. Отслеживайте движения AEMS на графике в реальном времени.
Как купить акции AEMS?
Вы можете купить акции Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) по текущей цене 2.35. Ордера обычно размещаются около 2.35 или 2.65, тогда как 43 и 3.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEMS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AEMS?
Инвестирование в Anfield Enhanced Market ETF предполагает учет годового диапазона 2.26 - 12.12 и текущей цены 2.35. Многие сравнивают -80.58% и -78.04% перед размещением ордеров на 2.35 или 2.65. Изучайте ежедневные изменения цены AEMS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Anfield Enhanced Market ETF?
Самая высокая цена Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) за последний год составила 12.12. Акции заметно колебались в пределах 2.26 - 12.12, сравнение с 2.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Anfield Enhanced Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Anfield Enhanced Market ETF?
Самая низкая цена Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) за год составила 2.26. Сравнение с текущими 2.35 и 2.26 - 12.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEMS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AEMS?
В прошлом Anfield Enhanced Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.30 и -76.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.30
- Open
- 2.28
- Bid
- 2.35
- Ask
- 2.65
- Low
- 2.28
- High
- 2.38
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 2.17%
- Месячное изменение
- -80.58%
- 6-месячное изменение
- -78.04%
- Годовое изменение
- -76.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%