AEMS: Anfield Enhanced Market ETF
今日AEMS汇率已更改2.17%。当日，交易品种以低点2.28和高点2.38进行交易。
关注Anfield Enhanced Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AEMS股票今天的价格是多少？
Anfield Enhanced Market ETF股票今天的定价为2.35。它在2.28 - 2.38范围内交易，昨天的收盘价为2.30，交易量达到43。AEMS的实时价格图表显示了这些更新。
Anfield Enhanced Market ETF股票是否支付股息？
Anfield Enhanced Market ETF目前的价值为2.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-76.36%和USD。实时查看图表以跟踪AEMS走势。
如何购买AEMS股票？
您可以以2.35的当前价格购买Anfield Enhanced Market ETF股票。订单通常设置在2.35或2.65附近，而43和3.07%显示市场活动。立即关注AEMS的实时图表更新。
如何投资AEMS股票？
投资Anfield Enhanced Market ETF需要考虑年度范围2.26 - 12.12和当前价格2.35。许多人在以2.35或2.65下订单之前，会比较-80.58%和。实时查看AEMS价格图表，了解每日变化。
Anfield Enhanced Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Anfield Enhanced Market ETF的最高价格是12.12。在2.26 - 12.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Anfield Enhanced Market ETF的绩效。
Anfield Enhanced Market ETF股票的最低价格是多少？
Anfield Enhanced Market ETF（AEMS）的最低价格为2.26。将其与当前的2.35和2.26 - 12.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AEMS股票是什么时候拆分的？
Anfield Enhanced Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.30和-76.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.30
- 开盘价
- 2.28
- 卖价
- 2.35
- 买价
- 2.65
- 最低价
- 2.28
- 最高价
- 2.38
- 交易量
- 43
- 日变化
- 2.17%
- 月变化
- -80.58%
- 6个月变化
- -78.04%
- 年变化
- -76.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%