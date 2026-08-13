报价部分
货币 / AEMS
回到股票

AEMS: Anfield Enhanced Market ETF

2.35 USD 0.05 (2.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AEMS汇率已更改2.17%。当日，交易品种以低点2.28和高点2.38进行交易。

关注Anfield Enhanced Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AEMS股票今天的价格是多少？

Anfield Enhanced Market ETF股票今天的定价为2.35。它在2.28 - 2.38范围内交易，昨天的收盘价为2.30，交易量达到43。AEMS的实时价格图表显示了这些更新。

Anfield Enhanced Market ETF股票是否支付股息？

Anfield Enhanced Market ETF目前的价值为2.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-76.36%和USD。实时查看图表以跟踪AEMS走势。

如何购买AEMS股票？

您可以以2.35的当前价格购买Anfield Enhanced Market ETF股票。订单通常设置在2.35或2.65附近，而43和3.07%显示市场活动。立即关注AEMS的实时图表更新。

如何投资AEMS股票？

投资Anfield Enhanced Market ETF需要考虑年度范围2.26 - 12.12和当前价格2.35。许多人在以2.35或2.65下订单之前，会比较-80.58%和。实时查看AEMS价格图表，了解每日变化。

Anfield Enhanced Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Anfield Enhanced Market ETF的最高价格是12.12。在2.26 - 12.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Anfield Enhanced Market ETF的绩效。

Anfield Enhanced Market ETF股票的最低价格是多少？

Anfield Enhanced Market ETF（AEMS）的最低价格为2.26。将其与当前的2.35和2.26 - 12.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AEMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AEMS股票是什么时候拆分的？

Anfield Enhanced Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.30和-76.36%中可见。

日范围
2.28 2.38
年范围
2.26 12.12
前一天收盘价
2.30
开盘价
2.28
卖价
2.35
买价
2.65
最低价
2.28
最高价
2.38
交易量
43
日变化
2.17%
月变化
-80.58%
6个月变化
-78.04%
年变化
-76.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%