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AEC: ANFIELD ENERGY INC.

4.30 USD 0.17 (4.12%)
Сектор: Энергетика Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AEC за сегодня изменился на 4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.19, а максимальная — 4.35.

Следите за динамикой ANFIELD ENERGY INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AEC сегодня?

ANFIELD ENERGY INC. (AEC) сегодня оценивается на уровне 4.30. Инструмент торгуется в пределах 4.19 - 4.35, вчерашнее закрытие составило 4.13, а торговый объем достиг 164. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ANFIELD ENERGY INC.?

ANFIELD ENERGY INC. в настоящее время оценивается в 4.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.68% и USD. Отслеживайте движения AEC на графике в реальном времени.

Как купить акции AEC?

Вы можете купить акции ANFIELD ENERGY INC. (AEC) по текущей цене 4.30. Ордера обычно размещаются около 4.30 или 4.60, тогда как 164 и 2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AEC?

Инвестирование в ANFIELD ENERGY INC. предполагает учет годового диапазона 3.66 - 12.49 и текущей цены 4.30. Многие сравнивают 11.98% и -35.44% перед размещением ордеров на 4.30 или 4.60. Изучайте ежедневные изменения цены AEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ANFIELD ENERGY INC.?

Самая высокая цена ANFIELD ENERGY INC. (AEC) за последний год составила 12.49. Акции заметно колебались в пределах 3.66 - 12.49, сравнение с 4.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ANFIELD ENERGY INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ANFIELD ENERGY INC.?

Самая низкая цена ANFIELD ENERGY INC. (AEC) за год составила 3.66. Сравнение с текущими 4.30 и 3.66 - 12.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AEC?

В прошлом ANFIELD ENERGY INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.13 и -37.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.19 4.35
Годовой диапазон
3.66 12.49
Предыдущее закрытие
4.13
Open
4.19
Bid
4.30
Ask
4.60
Low
4.19
High
4.35
Объем
164
Дневное изменение
4.12%
Месячное изменение
11.98%
6-месячное изменение
-35.44%
Годовое изменение
-37.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%