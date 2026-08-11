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AEC: ANFIELD ENERGY INC.
Курс AEC за сегодня изменился на 4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.19, а максимальная — 4.35.
Следите за динамикой ANFIELD ENERGY INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AEC сегодня?
ANFIELD ENERGY INC. (AEC) сегодня оценивается на уровне 4.30. Инструмент торгуется в пределах 4.19 - 4.35, вчерашнее закрытие составило 4.13, а торговый объем достиг 164. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ANFIELD ENERGY INC.?
ANFIELD ENERGY INC. в настоящее время оценивается в 4.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.68% и USD. Отслеживайте движения AEC на графике в реальном времени.
Как купить акции AEC?
Вы можете купить акции ANFIELD ENERGY INC. (AEC) по текущей цене 4.30. Ордера обычно размещаются около 4.30 или 4.60, тогда как 164 и 2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AEC?
Инвестирование в ANFIELD ENERGY INC. предполагает учет годового диапазона 3.66 - 12.49 и текущей цены 4.30. Многие сравнивают 11.98% и -35.44% перед размещением ордеров на 4.30 или 4.60. Изучайте ежедневные изменения цены AEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ANFIELD ENERGY INC.?
Самая высокая цена ANFIELD ENERGY INC. (AEC) за последний год составила 12.49. Акции заметно колебались в пределах 3.66 - 12.49, сравнение с 4.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ANFIELD ENERGY INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ANFIELD ENERGY INC.?
Самая низкая цена ANFIELD ENERGY INC. (AEC) за год составила 3.66. Сравнение с текущими 4.30 и 3.66 - 12.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AEC?
В прошлом ANFIELD ENERGY INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.13 и -37.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.13
- Open
- 4.19
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- Low
- 4.19
- High
- 4.35
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- 4.12%
- Месячное изменение
- 11.98%
- 6-месячное изменение
- -35.44%
- Годовое изменение
- -37.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%