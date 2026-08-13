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AEC: 联营置业地产公司

4.54 USD 0.24 (5.58%)
版块: 能源 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AEC汇率已更改5.58%。当日，交易品种以低点4.25和高点4.61进行交易。

关注联营置业地产公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AEC股票今天的价格是多少？

联营置业地产公司股票今天的定价为4.54。它在4.25 - 4.61范围内交易，昨天的收盘价为4.30，交易量达到264。AEC的实时价格图表显示了这些更新。

联营置业地产公司股票是否支付股息？

联营置业地产公司目前的价值为4.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-34.20%和USD。实时查看图表以跟踪AEC走势。

如何购买AEC股票？

您可以以4.54的当前价格购买联营置业地产公司股票。订单通常设置在4.54或4.84附近，而264和6.82%显示市场活动。立即关注AEC的实时图表更新。

如何投资AEC股票？

投资联营置业地产公司需要考虑年度范围3.66 - 12.49和当前价格4.54。许多人在以4.54或4.84下订单之前，会比较18.23%和。实时查看AEC价格图表，了解每日变化。

联营置业地产公司股票的最高价格是多少？

在过去一年中，联营置业地产公司的最高价格是12.49。在3.66 - 12.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪联营置业地产公司的绩效。

联营置业地产公司股票的最低价格是多少？

联营置业地产公司（AEC）的最低价格为3.66。将其与当前的4.54和3.66 - 12.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AEC股票是什么时候拆分的？

联营置业地产公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.30和-34.20%中可见。

日范围
4.25 4.61
年范围
3.66 12.49
前一天收盘价
4.30
开盘价
4.25
卖价
4.54
买价
4.84
最低价
4.25
最高价
4.61
交易量
264
日变化
5.58%
月变化
18.23%
6个月变化
-31.83%
年变化
-34.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%