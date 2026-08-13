AEC: 联营置业地产公司
今日AEC汇率已更改5.58%。当日，交易品种以低点4.25和高点4.61进行交易。
关注联营置业地产公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AEC股票今天的价格是多少？
联营置业地产公司股票今天的定价为4.54。它在4.25 - 4.61范围内交易，昨天的收盘价为4.30，交易量达到264。AEC的实时价格图表显示了这些更新。
联营置业地产公司股票是否支付股息？
联营置业地产公司目前的价值为4.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-34.20%和USD。实时查看图表以跟踪AEC走势。
如何购买AEC股票？
您可以以4.54的当前价格购买联营置业地产公司股票。订单通常设置在4.54或4.84附近，而264和6.82%显示市场活动。立即关注AEC的实时图表更新。
如何投资AEC股票？
投资联营置业地产公司需要考虑年度范围3.66 - 12.49和当前价格4.54。许多人在以4.54或4.84下订单之前，会比较18.23%和。实时查看AEC价格图表，了解每日变化。
联营置业地产公司股票的最高价格是多少？
在过去一年中，联营置业地产公司的最高价格是12.49。在3.66 - 12.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪联营置业地产公司的绩效。
联营置业地产公司股票的最低价格是多少？
联营置业地产公司（AEC）的最低价格为3.66。将其与当前的4.54和3.66 - 12.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AEC股票是什么时候拆分的？
联营置业地产公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.30和-34.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.30
- 开盘价
- 4.25
- 卖价
- 4.54
- 买价
- 4.84
- 最低价
- 4.25
- 最高价
- 4.61
- 交易量
- 264
- 日变化
- 5.58%
- 月变化
- 18.23%
- 6个月变化
- -31.83%
- 年变化
- -34.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%