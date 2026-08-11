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ACH: Accendra Health Inc
Курс ACH за сегодня изменился на -49.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.24, а максимальная — 1.74.
Следите за динамикой Accendra Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ACH сегодня?
Accendra Health Inc (ACH) сегодня оценивается на уровне 1.40. Инструмент торгуется в пределах 1.24 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 2.76, а торговый объем достиг 8177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Accendra Health Inc?
Accendra Health Inc в настоящее время оценивается в 1.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.18% и USD. Отслеживайте движения ACH на графике в реальном времени.
Как купить акции ACH?
Вы можете купить акции Accendra Health Inc (ACH) по текущей цене 1.40. Ордера обычно размещаются около 1.40 или 1.70, тогда как 8177 и -18.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ACH?
Инвестирование в Accendra Health Inc предполагает учет годового диапазона 1.24 - 4.69 и текущей цены 1.40. Многие сравнивают -55.41% и -40.68% перед размещением ордеров на 1.40 или 1.70. Изучайте ежедневные изменения цены ACH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Accendra Health Inc?
Самая высокая цена Accendra Health Inc (ACH) за последний год составила 4.69. Акции заметно колебались в пределах 1.24 - 4.69, сравнение с 2.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Accendra Health Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Accendra Health Inc?
Самая низкая цена Accendra Health Inc (ACH) за год составила 1.24. Сравнение с текущими 1.40 и 1.24 - 4.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ACH?
В прошлом Accendra Health Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.76 и -50.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.76
- Open
- 1.72
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.24
- High
- 1.74
- Объем
- 8.177 K
- Дневное изменение
- -49.28%
- Месячное изменение
- -55.41%
- 6-месячное изменение
- -40.68%
- Годовое изменение
- -50.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%