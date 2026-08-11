КотировкиРазделы
Валюты / ACH
Назад в Рынок акций США

ACH: Accendra Health Inc

1.40 USD 1.36 (49.28%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ACH за сегодня изменился на -49.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.24, а максимальная — 1.74.

Следите за динамикой Accendra Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACH сегодня?

Accendra Health Inc (ACH) сегодня оценивается на уровне 1.40. Инструмент торгуется в пределах 1.24 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 2.76, а торговый объем достиг 8177. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Accendra Health Inc?

Accendra Health Inc в настоящее время оценивается в 1.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -50.18% и USD. Отслеживайте движения ACH на графике в реальном времени.

Как купить акции ACH?

Вы можете купить акции Accendra Health Inc (ACH) по текущей цене 1.40. Ордера обычно размещаются около 1.40 или 1.70, тогда как 8177 и -18.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACH?

Инвестирование в Accendra Health Inc предполагает учет годового диапазона 1.24 - 4.69 и текущей цены 1.40. Многие сравнивают -55.41% и -40.68% перед размещением ордеров на 1.40 или 1.70. Изучайте ежедневные изменения цены ACH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Accendra Health Inc?

Самая высокая цена Accendra Health Inc (ACH) за последний год составила 4.69. Акции заметно колебались в пределах 1.24 - 4.69, сравнение с 2.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Accendra Health Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Accendra Health Inc?

Самая низкая цена Accendra Health Inc (ACH) за год составила 1.24. Сравнение с текущими 1.40 и 1.24 - 4.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACH?

В прошлом Accendra Health Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.76 и -50.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.24 1.74
Годовой диапазон
1.24 4.69
Предыдущее закрытие
2.76
Open
1.72
Bid
1.40
Ask
1.70
Low
1.24
High
1.74
Объем
8.177 K
Дневное изменение
-49.28%
Месячное изменение
-55.41%
6-месячное изменение
-40.68%
Годовое изменение
-50.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%