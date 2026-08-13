ACH: Accendra Health Inc
今日ACH汇率已更改-10.71%。当日，交易品种以低点1.20和高点1.38进行交易。
关注Accendra Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
ACH股票今天的价格是多少？
Accendra Health Inc股票今天的定价为1.25。它在1.20 - 1.38范围内交易，昨天的收盘价为1.40，交易量达到4222。ACH的实时价格图表显示了这些更新。
Accendra Health Inc股票是否支付股息？
Accendra Health Inc目前的价值为1.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-55.52%和USD。实时查看图表以跟踪ACH走势。
如何购买ACH股票？
您可以以1.25的当前价格购买Accendra Health Inc股票。订单通常设置在1.25或1.55附近，而4222和-9.42%显示市场活动。立即关注ACH的实时图表更新。
如何投资ACH股票？
投资Accendra Health Inc需要考虑年度范围1.20 - 4.69和当前价格1.25。许多人在以1.25或1.55下订单之前，会比较-60.19%和。实时查看ACH价格图表，了解每日变化。
Accendra Health Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Accendra Health Inc的最高价格是4.69。在1.20 - 4.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Accendra Health Inc的绩效。
Accendra Health Inc股票的最低价格是多少？
Accendra Health Inc（ACH）的最低价格为1.20。将其与当前的1.25和1.20 - 4.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ACH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ACH股票是什么时候拆分的？
Accendra Health Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.40和-55.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.40
- 开盘价
- 1.38
- 卖价
- 1.25
- 买价
- 1.55
- 最低价
- 1.20
- 最高价
- 1.38
- 交易量
- 4.222 K
- 日变化
- -10.71%
- 月变化
- -60.19%
- 6个月变化
- -47.03%
- 年变化
- -55.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%