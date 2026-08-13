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ACH: Accendra Health Inc

1.25 USD 0.15 (10.71%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ACH汇率已更改-10.71%。当日，交易品种以低点1.20和高点1.38进行交易。

关注Accendra Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ACH股票今天的价格是多少？

Accendra Health Inc股票今天的定价为1.25。它在1.20 - 1.38范围内交易，昨天的收盘价为1.40，交易量达到4222。ACH的实时价格图表显示了这些更新。

Accendra Health Inc股票是否支付股息？

Accendra Health Inc目前的价值为1.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-55.52%和USD。实时查看图表以跟踪ACH走势。

如何购买ACH股票？

您可以以1.25的当前价格购买Accendra Health Inc股票。订单通常设置在1.25或1.55附近，而4222和-9.42%显示市场活动。立即关注ACH的实时图表更新。

如何投资ACH股票？

投资Accendra Health Inc需要考虑年度范围1.20 - 4.69和当前价格1.25。许多人在以1.25或1.55下订单之前，会比较-60.19%和。实时查看ACH价格图表，了解每日变化。

Accendra Health Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Accendra Health Inc的最高价格是4.69。在1.20 - 4.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Accendra Health Inc的绩效。

Accendra Health Inc股票的最低价格是多少？

Accendra Health Inc（ACH）的最低价格为1.20。将其与当前的1.25和1.20 - 4.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ACH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ACH股票是什么时候拆分的？

Accendra Health Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.40和-55.52%中可见。

日范围
1.20 1.38
年范围
1.20 4.69
前一天收盘价
1.40
开盘价
1.38
卖价
1.25
买价
1.55
最低价
1.20
最高价
1.38
交易量
4.222 K
日变化
-10.71%
月变化
-60.19%
6个月变化
-47.03%
年变化
-55.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%