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ACCL: Acco Group Holdings Ltd
Курс ACCL за сегодня изменился на 2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.91, а максимальная — 3.00.
Следите за динамикой Acco Group Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ACCL сегодня?
Acco Group Holdings Ltd (ACCL) сегодня оценивается на уровне 2.97. Инструмент торгуется в пределах 2.91 - 3.00, вчерашнее закрытие составило 2.89, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACCL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Acco Group Holdings Ltd?
Acco Group Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 2.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.67% и USD. Отслеживайте движения ACCL на графике в реальном времени.
Как купить акции ACCL?
Вы можете купить акции Acco Group Holdings Ltd (ACCL) по текущей цене 2.97. Ордера обычно размещаются около 2.97 или 3.27, тогда как 48 и 2.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACCL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ACCL?
Инвестирование в Acco Group Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 1.23 - 5.00 и текущей цены 2.97. Многие сравнивают 32.00% и 128.44% перед размещением ордеров на 2.97 или 3.27. Изучайте ежедневные изменения цены ACCL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Acco Group Holdings Ltd?
Самая высокая цена Acco Group Holdings Ltd (ACCL) за последний год составила 5.00. Акции заметно колебались в пределах 1.23 - 5.00, сравнение с 2.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Acco Group Holdings Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Acco Group Holdings Ltd?
Самая низкая цена Acco Group Holdings Ltd (ACCL) за год составила 1.23. Сравнение с текущими 2.97 и 1.23 - 5.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACCL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ACCL?
В прошлом Acco Group Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.89 и -26.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.89
- Open
- 2.91
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Low
- 2.91
- High
- 3.00
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- 2.77%
- Месячное изменение
- 32.00%
- 6-месячное изменение
- 128.44%
- Годовое изменение
- -26.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%