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ACCL: Acco Group Holdings Ltd

2.97 USD 0.08 (2.77%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ACCL за сегодня изменился на 2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.91, а максимальная — 3.00.

Следите за динамикой Acco Group Holdings Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACCL сегодня?

Acco Group Holdings Ltd (ACCL) сегодня оценивается на уровне 2.97. Инструмент торгуется в пределах 2.91 - 3.00, вчерашнее закрытие составило 2.89, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACCL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Acco Group Holdings Ltd?

Acco Group Holdings Ltd в настоящее время оценивается в 2.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.67% и USD. Отслеживайте движения ACCL на графике в реальном времени.

Как купить акции ACCL?

Вы можете купить акции Acco Group Holdings Ltd (ACCL) по текущей цене 2.97. Ордера обычно размещаются около 2.97 или 3.27, тогда как 48 и 2.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACCL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACCL?

Инвестирование в Acco Group Holdings Ltd предполагает учет годового диапазона 1.23 - 5.00 и текущей цены 2.97. Многие сравнивают 32.00% и 128.44% перед размещением ордеров на 2.97 или 3.27. Изучайте ежедневные изменения цены ACCL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Acco Group Holdings Ltd?

Самая высокая цена Acco Group Holdings Ltd (ACCL) за последний год составила 5.00. Акции заметно колебались в пределах 1.23 - 5.00, сравнение с 2.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Acco Group Holdings Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Acco Group Holdings Ltd?

Самая низкая цена Acco Group Holdings Ltd (ACCL) за год составила 1.23. Сравнение с текущими 2.97 и 1.23 - 5.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACCL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACCL?

В прошлом Acco Group Holdings Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.89 и -26.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.91 3.00
Годовой диапазон
1.23 5.00
Предыдущее закрытие
2.89
Open
2.91
Bid
2.97
Ask
3.27
Low
2.91
High
3.00
Объем
48
Дневное изменение
2.77%
Месячное изменение
32.00%
6-месячное изменение
128.44%
Годовое изменение
-26.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%