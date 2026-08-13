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ACCL: 阿赛乐德网路

2.90 USD 0.07 (2.36%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ACCL汇率已更改-2.36%。当日，交易品种以低点2.87和高点3.01进行交易。

关注阿赛乐德网路动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ACCL股票今天的价格是多少？

阿赛乐德网路股票今天的定价为2.90。它在2.87 - 3.01范围内交易，昨天的收盘价为2.97，交易量达到17。ACCL的实时价格图表显示了这些更新。

阿赛乐德网路股票是否支付股息？

阿赛乐德网路目前的价值为2.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.40%和USD。实时查看图表以跟踪ACCL走势。

如何购买ACCL股票？

您可以以2.90的当前价格购买阿赛乐德网路股票。订单通常设置在2.90或3.20附近，而17和-0.68%显示市场活动。立即关注ACCL的实时图表更新。

如何投资ACCL股票？

投资阿赛乐德网路需要考虑年度范围1.23 - 5.00和当前价格2.90。许多人在以2.90或3.20下订单之前，会比较28.89%和。实时查看ACCL价格图表，了解每日变化。

阿赛乐德网路股票的最高价格是多少？

在过去一年中，阿赛乐德网路的最高价格是5.00。在1.23 - 5.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪阿赛乐德网路的绩效。

阿赛乐德网路股票的最低价格是多少？

阿赛乐德网路（ACCL）的最低价格为1.23。将其与当前的2.90和1.23 - 5.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ACCL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ACCL股票是什么时候拆分的？

阿赛乐德网路历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.97和-28.40%中可见。

日范围
2.87 3.01
年范围
1.23 5.00
前一天收盘价
2.97
开盘价
2.92
卖价
2.90
买价
3.20
最低价
2.87
最高价
3.01
交易量
17
日变化
-2.36%
月变化
28.89%
6个月变化
123.06%
年变化
-28.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%