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ABX: Abacus Global Management Inc Class A

9.52 USD 0.02 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ABX за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.25, а максимальная — 9.67.

Следите за динамикой Abacus Global Management Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABX сегодня?

Abacus Global Management Inc Class A (ABX) сегодня оценивается на уровне 9.52. Инструмент торгуется в пределах 9.25 - 9.67, вчерашнее закрытие составило 9.50, а торговый объем достиг 1125. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus Global Management Inc Class A?

Abacus Global Management Inc Class A в настоящее время оценивается в 9.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.35% и USD. Отслеживайте движения ABX на графике в реальном времени.

Как купить акции ABX?

Вы можете купить акции Abacus Global Management Inc Class A (ABX) по текущей цене 9.52. Ордера обычно размещаются около 9.52 или 9.82, тогда как 1125 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABX?

Инвестирование в Abacus Global Management Inc Class A предполагает учет годового диапазона 7.17 - 12.44 и текущей цены 9.52. Многие сравнивают -9.25% и 5.66% перед размещением ордеров на 9.52 или 9.82. Изучайте ежедневные изменения цены ABX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Abacus Global Management Inc Class A?

Самая высокая цена Abacus Global Management Inc Class A (ABX) за последний год составила 12.44. Акции заметно колебались в пределах 7.17 - 12.44, сравнение с 9.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus Global Management Inc Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Abacus Global Management Inc Class A?

Самая низкая цена Abacus Global Management Inc Class A (ABX) за год составила 7.17. Сравнение с текущими 9.52 и 7.17 - 12.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABX?

В прошлом Abacus Global Management Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.50 и 11.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.25 9.67
Годовой диапазон
7.17 12.44
Предыдущее закрытие
9.50
Open
9.58
Bid
9.52
Ask
9.82
Low
9.25
High
9.67
Объем
1.125 K
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
-9.25%
6-месячное изменение
5.66%
Годовое изменение
11.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%