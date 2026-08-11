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ABX: Abacus Global Management Inc Class A
Курс ABX за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.25, а максимальная — 9.67.
Следите за динамикой Abacus Global Management Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABX сегодня?
Abacus Global Management Inc Class A (ABX) сегодня оценивается на уровне 9.52. Инструмент торгуется в пределах 9.25 - 9.67, вчерашнее закрытие составило 9.50, а торговый объем достиг 1125. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus Global Management Inc Class A?
Abacus Global Management Inc Class A в настоящее время оценивается в 9.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.35% и USD. Отслеживайте движения ABX на графике в реальном времени.
Как купить акции ABX?
Вы можете купить акции Abacus Global Management Inc Class A (ABX) по текущей цене 9.52. Ордера обычно размещаются около 9.52 или 9.82, тогда как 1125 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABX?
Инвестирование в Abacus Global Management Inc Class A предполагает учет годового диапазона 7.17 - 12.44 и текущей цены 9.52. Многие сравнивают -9.25% и 5.66% перед размещением ордеров на 9.52 или 9.82. Изучайте ежедневные изменения цены ABX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abacus Global Management Inc Class A?
Самая высокая цена Abacus Global Management Inc Class A (ABX) за последний год составила 12.44. Акции заметно колебались в пределах 7.17 - 12.44, сравнение с 9.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus Global Management Inc Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abacus Global Management Inc Class A?
Самая низкая цена Abacus Global Management Inc Class A (ABX) за год составила 7.17. Сравнение с текущими 9.52 и 7.17 - 12.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABX?
В прошлом Abacus Global Management Inc Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.50 и 11.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.50
- Open
- 9.58
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Low
- 9.25
- High
- 9.67
- Объем
- 1.125 K
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- -9.25%
- 6-месячное изменение
- 5.66%
- Годовое изменение
- 11.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%