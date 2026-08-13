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ABX: Abacus Global Management Inc Class A

8.92 USD 0.60 (6.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ABX汇率已更改-6.30%。当日，交易品种以低点8.89和高点9.57进行交易。

关注Abacus Global Management Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ABX股票今天的价格是多少？

Abacus Global Management Inc Class A股票今天的定价为8.92。它在8.89 - 9.57范围内交易，昨天的收盘价为9.52，交易量达到1249。ABX的实时价格图表显示了这些更新。

Abacus Global Management Inc Class A股票是否支付股息？

Abacus Global Management Inc Class A目前的价值为8.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.33%和USD。实时查看图表以跟踪ABX走势。

如何购买ABX股票？

您可以以8.92的当前价格购买Abacus Global Management Inc Class A股票。订单通常设置在8.92或9.22附近，而1249和-6.60%显示市场活动。立即关注ABX的实时图表更新。

如何投资ABX股票？

投资Abacus Global Management Inc Class A需要考虑年度范围7.17 - 12.44和当前价格8.92。许多人在以8.92或9.22下订单之前，会比较-14.97%和。实时查看ABX价格图表，了解每日变化。

Abacus Global Management Inc Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Abacus Global Management Inc Class A的最高价格是12.44。在7.17 - 12.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus Global Management Inc Class A的绩效。

Abacus Global Management Inc Class A股票的最低价格是多少？

Abacus Global Management Inc Class A（ABX）的最低价格为7.17。将其与当前的8.92和7.17 - 12.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABX股票是什么时候拆分的？

Abacus Global Management Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.52和4.33%中可见。

日范围
8.89 9.57
年范围
7.17 12.44
前一天收盘价
9.52
开盘价
9.55
卖价
8.92
买价
9.22
最低价
8.89
最高价
9.57
交易量
1.249 K
日变化
-6.30%
月变化
-14.97%
6个月变化
-1.00%
年变化
4.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%