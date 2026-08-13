ABX: Abacus Global Management Inc Class A
今日ABX汇率已更改-6.30%。当日，交易品种以低点8.89和高点9.57进行交易。
关注Abacus Global Management Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ABX股票今天的价格是多少？
Abacus Global Management Inc Class A股票今天的定价为8.92。它在8.89 - 9.57范围内交易，昨天的收盘价为9.52，交易量达到1249。ABX的实时价格图表显示了这些更新。
Abacus Global Management Inc Class A股票是否支付股息？
Abacus Global Management Inc Class A目前的价值为8.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.33%和USD。实时查看图表以跟踪ABX走势。
如何购买ABX股票？
您可以以8.92的当前价格购买Abacus Global Management Inc Class A股票。订单通常设置在8.92或9.22附近，而1249和-6.60%显示市场活动。立即关注ABX的实时图表更新。
如何投资ABX股票？
投资Abacus Global Management Inc Class A需要考虑年度范围7.17 - 12.44和当前价格8.92。许多人在以8.92或9.22下订单之前，会比较-14.97%和。实时查看ABX价格图表，了解每日变化。
Abacus Global Management Inc Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Abacus Global Management Inc Class A的最高价格是12.44。在7.17 - 12.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus Global Management Inc Class A的绩效。
Abacus Global Management Inc Class A股票的最低价格是多少？
Abacus Global Management Inc Class A（ABX）的最低价格为7.17。将其与当前的8.92和7.17 - 12.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABX股票是什么时候拆分的？
Abacus Global Management Inc Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.52和4.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.52
- 开盘价
- 9.55
- 卖价
- 8.92
- 买价
- 9.22
- 最低价
- 8.89
- 最高价
- 9.57
- 交易量
- 1.249 K
- 日变化
- -6.30%
- 月变化
- -14.97%
- 6个月变化
- -1.00%
- 年变化
- 4.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%