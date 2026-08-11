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ABVE: Above Food Ingredients Inc.

0.11 USD 0.48 (81.36%)
Сектор: Основное потребление Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ABVE за сегодня изменился на -81.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.10, а максимальная — 0.56.

Следите за динамикой Above Food Ingredients Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABVE сегодня?

Above Food Ingredients Inc. (ABVE) сегодня оценивается на уровне 0.11. Инструмент торгуется в пределах 0.10 - 0.56, вчерашнее закрытие составило 0.59, а торговый объем достиг 28500. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABVE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Above Food Ingredients Inc.?

Above Food Ingredients Inc. в настоящее время оценивается в 0.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.09% и USD. Отслеживайте движения ABVE на графике в реальном времени.

Как купить акции ABVE?

Вы можете купить акции Above Food Ingredients Inc. (ABVE) по текущей цене 0.11. Ордера обычно размещаются около 0.11 или 0.41, тогда как 28500 и -80.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABVE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABVE?

Инвестирование в Above Food Ingredients Inc. предполагает учет годового диапазона 0.10 - 6.56 и текущей цены 0.11. Многие сравнивают -80.36% и -93.41% перед размещением ордеров на 0.11 или 0.41. Изучайте ежедневные изменения цены ABVE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Above Food Ingredients Inc.?

Самая высокая цена Above Food Ingredients Inc. (ABVE) за последний год составила 6.56. Акции заметно колебались в пределах 0.10 - 6.56, сравнение с 0.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Above Food Ingredients Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Above Food Ingredients Inc.?

Самая низкая цена Above Food Ingredients Inc. (ABVE) за год составила 0.10. Сравнение с текущими 0.11 и 0.10 - 6.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABVE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABVE?

В прошлом Above Food Ingredients Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.59 и -90.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.10 0.56
Годовой диапазон
0.10 6.56
Предыдущее закрытие
0.59
Open
0.56
Bid
0.11
Ask
0.41
Low
0.10
High
0.56
Объем
28.500 K
Дневное изменение
-81.36%
Месячное изменение
-80.36%
6-месячное изменение
-93.41%
Годовое изменение
-90.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%