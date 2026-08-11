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ABVE: Above Food Ingredients Inc.
Курс ABVE за сегодня изменился на -81.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.10, а максимальная — 0.56.
Следите за динамикой Above Food Ingredients Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABVE сегодня?
Above Food Ingredients Inc. (ABVE) сегодня оценивается на уровне 0.11. Инструмент торгуется в пределах 0.10 - 0.56, вчерашнее закрытие составило 0.59, а торговый объем достиг 28500. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABVE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Above Food Ingredients Inc.?
Above Food Ingredients Inc. в настоящее время оценивается в 0.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -90.09% и USD. Отслеживайте движения ABVE на графике в реальном времени.
Как купить акции ABVE?
Вы можете купить акции Above Food Ingredients Inc. (ABVE) по текущей цене 0.11. Ордера обычно размещаются около 0.11 или 0.41, тогда как 28500 и -80.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABVE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABVE?
Инвестирование в Above Food Ingredients Inc. предполагает учет годового диапазона 0.10 - 6.56 и текущей цены 0.11. Многие сравнивают -80.36% и -93.41% перед размещением ордеров на 0.11 или 0.41. Изучайте ежедневные изменения цены ABVE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Above Food Ingredients Inc.?
Самая высокая цена Above Food Ingredients Inc. (ABVE) за последний год составила 6.56. Акции заметно колебались в пределах 0.10 - 6.56, сравнение с 0.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Above Food Ingredients Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Above Food Ingredients Inc.?
Самая низкая цена Above Food Ingredients Inc. (ABVE) за год составила 0.10. Сравнение с текущими 0.11 и 0.10 - 6.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABVE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABVE?
В прошлом Above Food Ingredients Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.59 и -90.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.59
- Open
- 0.56
- Bid
- 0.11
- Ask
- 0.41
- Low
- 0.10
- High
- 0.56
- Объем
- 28.500 K
- Дневное изменение
- -81.36%
- Месячное изменение
- -80.36%
- 6-месячное изменение
- -93.41%
- Годовое изменение
- -90.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%