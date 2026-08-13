ABVE: Above Food Ingredients Inc.
今日ABVE汇率已更改-81.36%。当日，交易品种以低点0.10和高点0.56进行交易。
关注Above Food Ingredients Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ABVE股票今天的价格是多少？
Above Food Ingredients Inc.股票今天的定价为0.11。它在0.10 - 0.56范围内交易，昨天的收盘价为0.59，交易量达到28500。ABVE的实时价格图表显示了这些更新。
Above Food Ingredients Inc.股票是否支付股息？
Above Food Ingredients Inc.目前的价值为0.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.09%和USD。实时查看图表以跟踪ABVE走势。
如何购买ABVE股票？
您可以以0.11的当前价格购买Above Food Ingredients Inc.股票。订单通常设置在0.11或0.41附近，而28500和-80.36%显示市场活动。立即关注ABVE的实时图表更新。
如何投资ABVE股票？
投资Above Food Ingredients Inc.需要考虑年度范围0.10 - 6.56和当前价格0.11。许多人在以0.11或0.41下订单之前，会比较-80.36%和。实时查看ABVE价格图表，了解每日变化。
Above Food Ingredients Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Above Food Ingredients Inc.的最高价格是6.56。在0.10 - 6.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Above Food Ingredients Inc.的绩效。
Above Food Ingredients Inc.股票的最低价格是多少？
Above Food Ingredients Inc.（ABVE）的最低价格为0.10。将其与当前的0.11和0.10 - 6.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABVE股票是什么时候拆分的？
Above Food Ingredients Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.59和-90.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.59
- 开盘价
- 0.56
- 卖价
- 0.11
- 买价
- 0.41
- 最低价
- 0.10
- 最高价
- 0.56
- 交易量
- 28.500 K
- 日变化
- -81.36%
- 月变化
- -80.36%
- 6个月变化
- -93.41%
- 年变化
- -90.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%