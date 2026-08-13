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ABVE: Above Food Ingredients Inc.

0.11 USD 0.48 (81.36%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ABVE汇率已更改-81.36%。当日，交易品种以低点0.10和高点0.56进行交易。

关注Above Food Ingredients Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ABVE股票今天的价格是多少？

Above Food Ingredients Inc.股票今天的定价为0.11。它在0.10 - 0.56范围内交易，昨天的收盘价为0.59，交易量达到28500。ABVE的实时价格图表显示了这些更新。

Above Food Ingredients Inc.股票是否支付股息？

Above Food Ingredients Inc.目前的价值为0.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.09%和USD。实时查看图表以跟踪ABVE走势。

如何购买ABVE股票？

您可以以0.11的当前价格购买Above Food Ingredients Inc.股票。订单通常设置在0.11或0.41附近，而28500和-80.36%显示市场活动。立即关注ABVE的实时图表更新。

如何投资ABVE股票？

投资Above Food Ingredients Inc.需要考虑年度范围0.10 - 6.56和当前价格0.11。许多人在以0.11或0.41下订单之前，会比较-80.36%和。实时查看ABVE价格图表，了解每日变化。

Above Food Ingredients Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Above Food Ingredients Inc.的最高价格是6.56。在0.10 - 6.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Above Food Ingredients Inc.的绩效。

Above Food Ingredients Inc.股票的最低价格是多少？

Above Food Ingredients Inc.（ABVE）的最低价格为0.10。将其与当前的0.11和0.10 - 6.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABVE股票是什么时候拆分的？

Above Food Ingredients Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.59和-90.09%中可见。

日范围
0.10 0.56
年范围
0.10 6.56
前一天收盘价
0.59
开盘价
0.56
卖价
0.11
买价
0.41
最低价
0.10
最高价
0.56
交易量
28.500 K
日变化
-81.36%
月变化
-80.36%
6个月变化
-93.41%
年变化
-90.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%