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ABNG: Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF
Курс ABNG за сегодня изменился на 6.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.68, а максимальная — 19.97.
Следите за динамикой Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABNG сегодня?
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) сегодня оценивается на уровне 19.85. Инструмент торгуется в пределах 19.68 - 19.97, вчерашнее закрытие составило 18.66, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABNG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF?
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF в настоящее время оценивается в 19.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.58% и USD. Отслеживайте движения ABNG на графике в реальном времени.
Как купить акции ABNG?
Вы можете купить акции Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) по текущей цене 19.85. Ордера обычно размещаются около 19.85 или 20.15, тогда как 14 и 0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABNG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABNG?
Инвестирование в Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF предполагает учет годового диапазона 13.02 - 19.97 и текущей цены 19.85. Многие сравнивают 2.53% и 21.04% перед размещением ордеров на 19.85 или 20.15. Изучайте ежедневные изменения цены ABNG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF?
Самая высокая цена Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) за последний год составила 19.97. Акции заметно колебались в пределах 13.02 - 19.97, сравнение с 18.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF?
Самая низкая цена Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) за год составила 13.02. Сравнение с текущими 19.85 и 13.02 - 19.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABNG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABNG?
В прошлом Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.66 и 34.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.66
- Open
- 19.76
- Bid
- 19.85
- Ask
- 20.15
- Low
- 19.68
- High
- 19.97
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 6.38%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 21.04%
- Годовое изменение
- 34.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%