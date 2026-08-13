ABNG: Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF
今日ABNG汇率已更改6.38%。当日，交易品种以低点19.68和高点19.97进行交易。
关注Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ABNG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票今天的定价为19.85。它在19.68 - 19.97范围内交易，昨天的收盘价为18.66，交易量达到14。ABNG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF目前的价值为19.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.58%和USD。实时查看图表以跟踪ABNG走势。
如何购买ABNG股票？
您可以以19.85的当前价格购买Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票。订单通常设置在19.85或20.15附近，而14和0.46%显示市场活动。立即关注ABNG的实时图表更新。
如何投资ABNG股票？
投资Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF需要考虑年度范围13.02 - 19.97和当前价格19.85。许多人在以19.85或20.15下订单之前，会比较2.53%和。实时查看ABNG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF的最高价格是19.97。在13.02 - 19.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF（ABNG）的最低价格为13.02。将其与当前的19.85和13.02 - 19.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABNG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.66和34.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.66
- 开盘价
- 19.76
- 卖价
- 19.85
- 买价
- 20.15
- 最低价
- 19.68
- 最高价
- 19.97
- 交易量
- 14
- 日变化
- 6.38%
- 月变化
- 2.53%
- 6个月变化
- 21.04%
- 年变化
- 34.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%