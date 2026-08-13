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ABNG: Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF

19.85 USD 1.19 (6.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ABNG汇率已更改6.38%。当日，交易品种以低点19.68和高点19.97进行交易。

关注Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ABNG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票今天的定价为19.85。它在19.68 - 19.97范围内交易，昨天的收盘价为18.66，交易量达到14。ABNG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF目前的价值为19.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.58%和USD。实时查看图表以跟踪ABNG走势。

如何购买ABNG股票？

您可以以19.85的当前价格购买Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票。订单通常设置在19.85或20.15附近，而14和0.46%显示市场活动。立即关注ABNG的实时图表更新。

如何投资ABNG股票？

投资Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF需要考虑年度范围13.02 - 19.97和当前价格19.85。许多人在以19.85或20.15下订单之前，会比较2.53%和。实时查看ABNG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF的最高价格是19.97。在13.02 - 19.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF（ABNG）的最低价格为13.02。将其与当前的19.85和13.02 - 19.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABNG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.66和34.58%中可见。

日范围
19.68 19.97
年范围
13.02 19.97
前一天收盘价
18.66
开盘价
19.76
卖价
19.85
买价
20.15
最低价
19.68
最高价
19.97
交易量
14
日变化
6.38%
月变化
2.53%
6个月变化
21.04%
年变化
34.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%