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ABIG: Argent Large Cap ETF

36.28 USD 0.09 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ABIG за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.28, а максимальная — 36.28.

Следите за динамикой Argent Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABIG сегодня?

Argent Large Cap ETF (ABIG) сегодня оценивается на уровне 36.28. Инструмент торгуется в пределах 36.28 - 36.28, вчерашнее закрытие составило 36.19, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Argent Large Cap ETF?

Argent Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 36.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.33% и USD. Отслеживайте движения ABIG на графике в реальном времени.

Как купить акции ABIG?

Вы можете купить акции Argent Large Cap ETF (ABIG) по текущей цене 36.28. Ордера обычно размещаются около 36.28 или 36.58, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABIG?

Инвестирование в Argent Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 28.39 - 36.48 и текущей цены 36.28. Многие сравнивают -0.55% и 17.53% перед размещением ордеров на 36.28 или 36.58. Изучайте ежедневные изменения цены ABIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Argent Large Cap ETF?

Самая высокая цена Argent Large Cap ETF (ABIG) за последний год составила 36.48. Акции заметно колебались в пределах 28.39 - 36.48, сравнение с 36.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Argent Large Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Argent Large Cap ETF?

Самая низкая цена Argent Large Cap ETF (ABIG) за год составила 28.39. Сравнение с текущими 36.28 и 28.39 - 36.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABIG?

В прошлом Argent Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.19 и 18.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.28 36.28
Годовой диапазон
28.39 36.48
Предыдущее закрытие
36.19
Open
36.28
Bid
36.28
Ask
36.58
Low
36.28
High
36.28
Объем
1
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
-0.55%
6-месячное изменение
17.53%
Годовое изменение
18.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%