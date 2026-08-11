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ABIG: Argent Large Cap ETF
Курс ABIG за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.28, а максимальная — 36.28.
Следите за динамикой Argent Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABIG сегодня?
Argent Large Cap ETF (ABIG) сегодня оценивается на уровне 36.28. Инструмент торгуется в пределах 36.28 - 36.28, вчерашнее закрытие составило 36.19, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Argent Large Cap ETF?
Argent Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 36.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.33% и USD. Отслеживайте движения ABIG на графике в реальном времени.
Как купить акции ABIG?
Вы можете купить акции Argent Large Cap ETF (ABIG) по текущей цене 36.28. Ордера обычно размещаются около 36.28 или 36.58, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABIG?
Инвестирование в Argent Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 28.39 - 36.48 и текущей цены 36.28. Многие сравнивают -0.55% и 17.53% перед размещением ордеров на 36.28 или 36.58. Изучайте ежедневные изменения цены ABIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Argent Large Cap ETF?
Самая высокая цена Argent Large Cap ETF (ABIG) за последний год составила 36.48. Акции заметно колебались в пределах 28.39 - 36.48, сравнение с 36.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Argent Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Argent Large Cap ETF?
Самая низкая цена Argent Large Cap ETF (ABIG) за год составила 28.39. Сравнение с текущими 36.28 и 28.39 - 36.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABIG?
В прошлом Argent Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.19 и 18.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.19
- Open
- 36.28
- Bid
- 36.28
- Ask
- 36.58
- Low
- 36.28
- High
- 36.28
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- -0.55%
- 6-месячное изменение
- 17.53%
- Годовое изменение
- 18.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%