ABIG: Argent Large Cap ETF
今日ABIG汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点36.10和高点36.19进行交易。
关注Argent Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ABIG股票今天的价格是多少？
Argent Large Cap ETF股票今天的定价为36.10。它在36.10 - 36.19范围内交易，昨天的收盘价为36.28，交易量达到4。ABIG的实时价格图表显示了这些更新。
Argent Large Cap ETF股票是否支付股息？
Argent Large Cap ETF目前的价值为36.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.74%和USD。实时查看图表以跟踪ABIG走势。
如何购买ABIG股票？
您可以以36.10的当前价格购买Argent Large Cap ETF股票。订单通常设置在36.10或36.40附近，而4和-0.25%显示市场活动。立即关注ABIG的实时图表更新。
如何投资ABIG股票？
投资Argent Large Cap ETF需要考虑年度范围28.39 - 36.48和当前价格36.10。许多人在以36.10或36.40下订单之前，会比较-1.04%和。实时查看ABIG价格图表，了解每日变化。
Argent Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Argent Large Cap ETF的最高价格是36.48。在28.39 - 36.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Argent Large Cap ETF的绩效。
Argent Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Argent Large Cap ETF（ABIG）的最低价格为28.39。将其与当前的36.10和28.39 - 36.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABIG股票是什么时候拆分的？
Argent Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.28和17.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.28
- 开盘价
- 36.19
- 卖价
- 36.10
- 买价
- 36.40
- 最低价
- 36.10
- 最高价
- 36.19
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- -1.04%
- 6个月变化
- 16.94%
- 年变化
- 17.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%