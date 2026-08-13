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ABIG: Argent Large Cap ETF

36.10 USD 0.18 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ABIG汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点36.10和高点36.19进行交易。

关注Argent Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

ABIG股票今天的价格是多少？

Argent Large Cap ETF股票今天的定价为36.10。它在36.10 - 36.19范围内交易，昨天的收盘价为36.28，交易量达到4。ABIG的实时价格图表显示了这些更新。

Argent Large Cap ETF股票是否支付股息？

Argent Large Cap ETF目前的价值为36.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.74%和USD。实时查看图表以跟踪ABIG走势。

如何购买ABIG股票？

您可以以36.10的当前价格购买Argent Large Cap ETF股票。订单通常设置在36.10或36.40附近，而4和-0.25%显示市场活动。立即关注ABIG的实时图表更新。

如何投资ABIG股票？

投资Argent Large Cap ETF需要考虑年度范围28.39 - 36.48和当前价格36.10。许多人在以36.10或36.40下订单之前，会比较-1.04%和。实时查看ABIG价格图表，了解每日变化。

Argent Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Argent Large Cap ETF的最高价格是36.48。在28.39 - 36.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Argent Large Cap ETF的绩效。

Argent Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

Argent Large Cap ETF（ABIG）的最低价格为28.39。将其与当前的36.10和28.39 - 36.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABIG股票是什么时候拆分的？

Argent Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.28和17.74%中可见。

日范围
36.10 36.19
年范围
28.39 36.48
前一天收盘价
36.28
开盘价
36.19
卖价
36.10
买价
36.40
最低价
36.10
最高价
36.19
交易量
4
日变化
-0.50%
月变化
-1.04%
6个月变化
16.94%
年变化
17.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%