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ABFL: Abacus FCF Leaders ETF
Курс ABFL за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.72, а максимальная — 83.97.
Следите за динамикой Abacus FCF Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABFL сегодня?
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) сегодня оценивается на уровне 83.80. Инструмент торгуется в пределах 83.72 - 83.97, вчерашнее закрытие составило 83.44, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABFL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus FCF Leaders ETF?
Abacus FCF Leaders ETF в настоящее время оценивается в 83.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.95% и USD. Отслеживайте движения ABFL на графике в реальном времени.
Как купить акции ABFL?
Вы можете купить акции Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) по текущей цене 83.80. Ордера обычно размещаются около 83.80 или 84.10, тогда как 12 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABFL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABFL?
Инвестирование в Abacus FCF Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 63.92 - 86.01 и текущей цены 83.80. Многие сравнивают 3.11% и 15.14% перед размещением ордеров на 83.80 или 84.10. Изучайте ежедневные изменения цены ABFL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abacus FCF Leaders ETF?
Самая высокая цена Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) за последний год составила 86.01. Акции заметно колебались в пределах 63.92 - 86.01, сравнение с 83.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus FCF Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abacus FCF Leaders ETF?
Самая низкая цена Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) за год составила 63.92. Сравнение с текущими 83.80 и 63.92 - 86.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABFL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABFL?
В прошлом Abacus FCF Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.44 и 19.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.44
- Open
- 83.72
- Bid
- 83.80
- Ask
- 84.10
- Low
- 83.72
- High
- 83.97
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- 15.14%
- Годовое изменение
- 19.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%