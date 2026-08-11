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ABFL: Abacus FCF Leaders ETF

83.80 USD 0.36 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ABFL за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.72, а максимальная — 83.97.

Следите за динамикой Abacus FCF Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABFL сегодня?

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) сегодня оценивается на уровне 83.80. Инструмент торгуется в пределах 83.72 - 83.97, вчерашнее закрытие составило 83.44, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABFL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus FCF Leaders ETF?

Abacus FCF Leaders ETF в настоящее время оценивается в 83.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.95% и USD. Отслеживайте движения ABFL на графике в реальном времени.

Как купить акции ABFL?

Вы можете купить акции Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) по текущей цене 83.80. Ордера обычно размещаются около 83.80 или 84.10, тогда как 12 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABFL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABFL?

Инвестирование в Abacus FCF Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 63.92 - 86.01 и текущей цены 83.80. Многие сравнивают 3.11% и 15.14% перед размещением ордеров на 83.80 или 84.10. Изучайте ежедневные изменения цены ABFL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Abacus FCF Leaders ETF?

Самая высокая цена Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) за последний год составила 86.01. Акции заметно колебались в пределах 63.92 - 86.01, сравнение с 83.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus FCF Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Abacus FCF Leaders ETF?

Самая низкая цена Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) за год составила 63.92. Сравнение с текущими 83.80 и 63.92 - 86.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABFL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABFL?

В прошлом Abacus FCF Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.44 и 19.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
83.72 83.97
Годовой диапазон
63.92 86.01
Предыдущее закрытие
83.44
Open
83.72
Bid
83.80
Ask
84.10
Low
83.72
High
83.97
Объем
12
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
3.11%
6-месячное изменение
15.14%
Годовое изменение
19.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%