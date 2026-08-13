ABFL: Abacus FCF Leaders ETF
今日ABFL汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点83.78和高点84.12进行交易。
关注Abacus FCF Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
ABFL股票今天的价格是多少？
Abacus FCF Leaders ETF股票今天的定价为83.79。它在83.78 - 84.12范围内交易，昨天的收盘价为83.80，交易量达到15。ABFL的实时价格图表显示了这些更新。
Abacus FCF Leaders ETF股票是否支付股息？
Abacus FCF Leaders ETF目前的价值为83.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.94%和USD。实时查看图表以跟踪ABFL走势。
如何购买ABFL股票？
您可以以83.79的当前价格购买Abacus FCF Leaders ETF股票。订单通常设置在83.79或84.09附近，而15和-0.39%显示市场活动。立即关注ABFL的实时图表更新。
如何投资ABFL股票？
投资Abacus FCF Leaders ETF需要考虑年度范围63.92 - 86.01和当前价格83.79。许多人在以83.79或84.09下订单之前，会比较3.10%和。实时查看ABFL价格图表，了解每日变化。
Abacus FCF Leaders ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Abacus FCF Leaders ETF的最高价格是86.01。在63.92 - 86.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus FCF Leaders ETF的绩效。
Abacus FCF Leaders ETF股票的最低价格是多少？
Abacus FCF Leaders ETF（ABFL）的最低价格为63.92。将其与当前的83.79和63.92 - 86.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABFL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ABFL股票是什么时候拆分的？
Abacus FCF Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.80和19.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.80
- 开盘价
- 84.12
- 卖价
- 83.79
- 买价
- 84.09
- 最低价
- 83.78
- 最高价
- 84.12
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- 3.10%
- 6个月变化
- 15.13%
- 年变化
- 19.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%