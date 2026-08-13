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ABFL: Abacus FCF Leaders ETF

83.79 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ABFL汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点83.78和高点84.12进行交易。

关注Abacus FCF Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ABFL股票今天的价格是多少？

Abacus FCF Leaders ETF股票今天的定价为83.79。它在83.78 - 84.12范围内交易，昨天的收盘价为83.80，交易量达到15。ABFL的实时价格图表显示了这些更新。

Abacus FCF Leaders ETF股票是否支付股息？

Abacus FCF Leaders ETF目前的价值为83.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.94%和USD。实时查看图表以跟踪ABFL走势。

如何购买ABFL股票？

您可以以83.79的当前价格购买Abacus FCF Leaders ETF股票。订单通常设置在83.79或84.09附近，而15和-0.39%显示市场活动。立即关注ABFL的实时图表更新。

如何投资ABFL股票？

投资Abacus FCF Leaders ETF需要考虑年度范围63.92 - 86.01和当前价格83.79。许多人在以83.79或84.09下订单之前，会比较3.10%和。实时查看ABFL价格图表，了解每日变化。

Abacus FCF Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Abacus FCF Leaders ETF的最高价格是86.01。在63.92 - 86.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Abacus FCF Leaders ETF的绩效。

Abacus FCF Leaders ETF股票的最低价格是多少？

Abacus FCF Leaders ETF（ABFL）的最低价格为63.92。将其与当前的83.79和63.92 - 86.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ABFL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ABFL股票是什么时候拆分的？

Abacus FCF Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.80和19.94%中可见。

日范围
83.78 84.12
年范围
63.92 86.01
前一天收盘价
83.80
开盘价
84.12
卖价
83.79
买价
84.09
最低价
83.78
最高价
84.12
交易量
15
日变化
-0.01%
月变化
3.10%
6个月变化
15.13%
年变化
19.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%