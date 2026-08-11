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AAVM: Alpha Architect Global Factor Equity ETF
Курс AAVM за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.53, а максимальная — 34.57.
Следите за динамикой Alpha Architect Global Factor Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAVM сегодня?
Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) сегодня оценивается на уровне 34.57. Инструмент торгуется в пределах 34.53 - 34.57, вчерашнее закрытие составило 34.24, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAVM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect Global Factor Equity ETF?
Alpha Architect Global Factor Equity ETF в настоящее время оценивается в 34.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.12% и USD. Отслеживайте движения AAVM на графике в реальном времени.
Как купить акции AAVM?
Вы можете купить акции Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) по текущей цене 34.57. Ордера обычно размещаются около 34.57 или 34.87, тогда как 4 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAVM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAVM?
Инвестирование в Alpha Architect Global Factor Equity ETF предполагает учет годового диапазона 27.41 - 34.85 и текущей цены 34.57. Многие сравнивают 3.47% и 3.04% перед размещением ордеров на 34.57 или 34.87. Изучайте ежедневные изменения цены AAVM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect Global Factor Equity ETF?
Самая высокая цена Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) за последний год составила 34.85. Акции заметно колебались в пределах 27.41 - 34.85, сравнение с 34.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect Global Factor Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect Global Factor Equity ETF?
Самая низкая цена Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) за год составила 27.41. Сравнение с текущими 34.57 и 27.41 - 34.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAVM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAVM?
В прошлом Alpha Architect Global Factor Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.24 и 26.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.24
- Open
- 34.53
- Bid
- 34.57
- Ask
- 34.87
- Low
- 34.53
- High
- 34.57
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.96%
- Месячное изменение
- 3.47%
- 6-месячное изменение
- 3.04%
- Годовое изменение
- 26.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%