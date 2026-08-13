AAVM: Alpha Architect Global Factor Equity ETF
今日AAVM汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点34.51和高点34.51进行交易。
关注Alpha Architect Global Factor Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AAVM股票今天的价格是多少？
Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票今天的定价为34.51。它在34.51 - 34.51范围内交易，昨天的收盘价为34.57，交易量达到1。AAVM的实时价格图表显示了这些更新。
Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票是否支付股息？
Alpha Architect Global Factor Equity ETF目前的价值为34.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.90%和USD。实时查看图表以跟踪AAVM走势。
如何购买AAVM股票？
您可以以34.51的当前价格购买Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票。订单通常设置在34.51或34.81附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAVM的实时图表更新。
如何投资AAVM股票？
投资Alpha Architect Global Factor Equity ETF需要考虑年度范围27.41 - 34.85和当前价格34.51。许多人在以34.51或34.81下订单之前，会比较3.29%和。实时查看AAVM价格图表，了解每日变化。
Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alpha Architect Global Factor Equity ETF的最高价格是34.85。在27.41 - 34.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect Global Factor Equity ETF的绩效。
Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票的最低价格是多少？
Alpha Architect Global Factor Equity ETF（AAVM）的最低价格为27.41。将其与当前的34.51和27.41 - 34.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAVM股票是什么时候拆分的？
Alpha Architect Global Factor Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.57和25.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.57
- 开盘价
- 34.51
- 卖价
- 34.51
- 买价
- 34.81
- 最低价
- 34.51
- 最高价
- 34.51
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 3.29%
- 6个月变化
- 2.86%
- 年变化
- 25.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%