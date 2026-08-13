AAVM股票今天的价格是多少？ Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票今天的定价为34.51。它在34.51 - 34.51范围内交易，昨天的收盘价为34.57，交易量达到1。AAVM的实时价格图表显示了这些更新。

Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票是否支付股息？ Alpha Architect Global Factor Equity ETF目前的价值为34.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.90%和USD。实时查看图表以跟踪AAVM走势。

如何购买AAVM股票？ 您可以以34.51的当前价格购买Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票。订单通常设置在34.51或34.81附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAVM的实时图表更新。

如何投资AAVM股票？ 投资Alpha Architect Global Factor Equity ETF需要考虑年度范围27.41 - 34.85和当前价格34.51。许多人在以34.51或34.81下订单之前，会比较3.29%和。实时查看AAVM价格图表，了解每日变化。

Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Alpha Architect Global Factor Equity ETF的最高价格是34.85。在27.41 - 34.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect Global Factor Equity ETF的绩效。

Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票的最低价格是多少？ Alpha Architect Global Factor Equity ETF（AAVM）的最低价格为27.41。将其与当前的34.51和27.41 - 34.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。