报价部分
货币 / AAVM
回到股票

AAVM: Alpha Architect Global Factor Equity ETF

34.51 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAVM汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点34.51和高点34.51进行交易。

关注Alpha Architect Global Factor Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AAVM股票今天的价格是多少？

Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票今天的定价为34.51。它在34.51 - 34.51范围内交易，昨天的收盘价为34.57，交易量达到1。AAVM的实时价格图表显示了这些更新。

Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票是否支付股息？

Alpha Architect Global Factor Equity ETF目前的价值为34.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.90%和USD。实时查看图表以跟踪AAVM走势。

如何购买AAVM股票？

您可以以34.51的当前价格购买Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票。订单通常设置在34.51或34.81附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAVM的实时图表更新。

如何投资AAVM股票？

投资Alpha Architect Global Factor Equity ETF需要考虑年度范围27.41 - 34.85和当前价格34.51。许多人在以34.51或34.81下订单之前，会比较3.29%和。实时查看AAVM价格图表，了解每日变化。

Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alpha Architect Global Factor Equity ETF的最高价格是34.85。在27.41 - 34.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect Global Factor Equity ETF的绩效。

Alpha Architect Global Factor Equity ETF股票的最低价格是多少？

Alpha Architect Global Factor Equity ETF（AAVM）的最低价格为27.41。将其与当前的34.51和27.41 - 34.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAVM股票是什么时候拆分的？

Alpha Architect Global Factor Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.57和25.90%中可见。

日范围
34.51 34.51
年范围
27.41 34.85
前一天收盘价
34.57
开盘价
34.51
卖价
34.51
买价
34.81
最低价
34.51
最高价
34.51
交易量
1
日变化
-0.17%
月变化
3.29%
6个月变化
2.86%
年变化
25.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%