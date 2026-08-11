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AAUS: Alpha Architect US Equity ETF

62.09 USD 0.21 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAUS за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.09, а максимальная — 62.09.

Следите за динамикой Alpha Architect US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAUS сегодня?

Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) сегодня оценивается на уровне 62.09. Инструмент торгуется в пределах 62.09 - 62.09, вчерашнее закрытие составило 61.88, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect US Equity ETF?

Alpha Architect US Equity ETF в настоящее время оценивается в 62.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.47% и USD. Отслеживайте движения AAUS на графике в реальном времени.

Как купить акции AAUS?

Вы можете купить акции Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) по текущей цене 62.09. Ордера обычно размещаются около 62.09 или 62.39, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAUS?

Инвестирование в Alpha Architect US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 52.34 - 62.28 и текущей цены 62.09. Многие сравнивают 3.23% и 14.06% перед размещением ордеров на 62.09 или 62.39. Изучайте ежедневные изменения цены AAUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect US Equity ETF?

Самая высокая цена Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) за последний год составила 62.28. Акции заметно колебались в пределах 52.34 - 62.28, сравнение с 61.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect US Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect US Equity ETF?

Самая низкая цена Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) за год составила 52.34. Сравнение с текущими 62.09 и 52.34 - 62.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAUS?

В прошлом Alpha Architect US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.88 и 18.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
62.09 62.09
Годовой диапазон
52.34 62.28
Предыдущее закрытие
61.88
Open
62.09
Bid
62.09
Ask
62.39
Low
62.09
High
62.09
Объем
2
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
3.23%
6-месячное изменение
14.06%
Годовое изменение
18.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%