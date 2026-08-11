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AAUS: Alpha Architect US Equity ETF
Курс AAUS за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.09, а максимальная — 62.09.
Следите за динамикой Alpha Architect US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAUS сегодня?
Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) сегодня оценивается на уровне 62.09. Инструмент торгуется в пределах 62.09 - 62.09, вчерашнее закрытие составило 61.88, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect US Equity ETF?
Alpha Architect US Equity ETF в настоящее время оценивается в 62.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.47% и USD. Отслеживайте движения AAUS на графике в реальном времени.
Как купить акции AAUS?
Вы можете купить акции Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) по текущей цене 62.09. Ордера обычно размещаются около 62.09 или 62.39, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAUS?
Инвестирование в Alpha Architect US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 52.34 - 62.28 и текущей цены 62.09. Многие сравнивают 3.23% и 14.06% перед размещением ордеров на 62.09 или 62.39. Изучайте ежедневные изменения цены AAUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect US Equity ETF?
Самая высокая цена Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) за последний год составила 62.28. Акции заметно колебались в пределах 52.34 - 62.28, сравнение с 61.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect US Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect US Equity ETF?
Самая низкая цена Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) за год составила 52.34. Сравнение с текущими 62.09 и 52.34 - 62.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAUS?
В прошлом Alpha Architect US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.88 и 18.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.88
- Open
- 62.09
- Bid
- 62.09
- Ask
- 62.39
- Low
- 62.09
- High
- 62.09
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- 14.06%
- Годовое изменение
- 18.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%