AAUS: Alpha Architect US Equity ETF
今日AAUS汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点61.75和高点61.75进行交易。
关注Alpha Architect US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AAUS股票今天的价格是多少？
Alpha Architect US Equity ETF股票今天的定价为61.75。它在61.75 - 61.75范围内交易，昨天的收盘价为62.09，交易量达到1。AAUS的实时价格图表显示了这些更新。
Alpha Architect US Equity ETF股票是否支付股息？
Alpha Architect US Equity ETF目前的价值为61.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.82%和USD。实时查看图表以跟踪AAUS走势。
如何购买AAUS股票？
您可以以61.75的当前价格购买Alpha Architect US Equity ETF股票。订单通常设置在61.75或62.05附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAUS的实时图表更新。
如何投资AAUS股票？
投资Alpha Architect US Equity ETF需要考虑年度范围52.34 - 62.28和当前价格61.75。许多人在以61.75或62.05下订单之前，会比较2.66%和。实时查看AAUS价格图表，了解每日变化。
Alpha Architect US Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alpha Architect US Equity ETF的最高价格是62.28。在52.34 - 62.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect US Equity ETF的绩效。
Alpha Architect US Equity ETF股票的最低价格是多少？
Alpha Architect US Equity ETF（AAUS）的最低价格为52.34。将其与当前的61.75和52.34 - 62.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAUS股票是什么时候拆分的？
Alpha Architect US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.09和17.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 62.09
- 开盘价
- 61.75
- 卖价
- 61.75
- 买价
- 62.05
- 最低价
- 61.75
- 最高价
- 61.75
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 2.66%
- 6个月变化
- 13.44%
- 年变化
- 17.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%