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AAUS: Alpha Architect US Equity ETF

61.75 USD 0.34 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAUS汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点61.75和高点61.75进行交易。

关注Alpha Architect US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AAUS股票今天的价格是多少？

Alpha Architect US Equity ETF股票今天的定价为61.75。它在61.75 - 61.75范围内交易，昨天的收盘价为62.09，交易量达到1。AAUS的实时价格图表显示了这些更新。

Alpha Architect US Equity ETF股票是否支付股息？

Alpha Architect US Equity ETF目前的价值为61.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.82%和USD。实时查看图表以跟踪AAUS走势。

如何购买AAUS股票？

您可以以61.75的当前价格购买Alpha Architect US Equity ETF股票。订单通常设置在61.75或62.05附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAUS的实时图表更新。

如何投资AAUS股票？

投资Alpha Architect US Equity ETF需要考虑年度范围52.34 - 62.28和当前价格61.75。许多人在以61.75或62.05下订单之前，会比较2.66%和。实时查看AAUS价格图表，了解每日变化。

Alpha Architect US Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alpha Architect US Equity ETF的最高价格是62.28。在52.34 - 62.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect US Equity ETF的绩效。

Alpha Architect US Equity ETF股票的最低价格是多少？

Alpha Architect US Equity ETF（AAUS）的最低价格为52.34。将其与当前的61.75和52.34 - 62.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAUS股票是什么时候拆分的？

Alpha Architect US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.09和17.82%中可见。

日范围
61.75 61.75
年范围
52.34 62.28
前一天收盘价
62.09
开盘价
61.75
卖价
61.75
买价
62.05
最低价
61.75
最高价
61.75
交易量
1
日变化
-0.55%
月变化
2.66%
6个月变化
13.44%
年变化
17.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%