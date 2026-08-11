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AAUM: Tema Alternative Asset Managers
Курс AAUM за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.1900, а максимальная — 21.1900.
Следите за динамикой Tema Alternative Asset Managers. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAUM сегодня?
Tema Alternative Asset Managers (AAUM) сегодня оценивается на уровне 21.1900. Инструмент торгуется в пределах 21.1900 - 21.1900, вчерашнее закрытие составило 21.3400, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAUM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tema Alternative Asset Managers?
Tema Alternative Asset Managers в настоящее время оценивается в 21.1900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.51% и USD. Отслеживайте движения AAUM на графике в реальном времени.
Как купить акции AAUM?
Вы можете купить акции Tema Alternative Asset Managers (AAUM) по текущей цене 21.1900. Ордера обычно размещаются около 21.1900 или 21.1930, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAUM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAUM?
Инвестирование в Tema Alternative Asset Managers предполагает учет годового диапазона 18.5900 - 25.5499 и текущей цены 21.1900. Многие сравнивают 6.38% и -12.04% перед размещением ордеров на 21.1900 или 21.1930. Изучайте ежедневные изменения цены AAUM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tema Alternative Asset Managers?
Самая высокая цена Tema Alternative Asset Managers (AAUM) за последний год составила 25.5499. Акции заметно колебались в пределах 18.5900 - 25.5499, сравнение с 21.3400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tema Alternative Asset Managers на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tema Alternative Asset Managers?
Самая низкая цена Tema Alternative Asset Managers (AAUM) за год составила 18.5900. Сравнение с текущими 21.1900 и 18.5900 - 25.5499 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAUM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAUM?
В прошлом Tema Alternative Asset Managers проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.3400 и -13.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.3400
- Open
- 21.1900
- Bid
- 21.1900
- Ask
- 21.1930
- Low
- 21.1900
- High
- 21.1900
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- 6.38%
- 6-месячное изменение
- -12.04%
- Годовое изменение
- -13.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%