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AAUM: Tema Alternative Asset Managers

21.1900 USD 0.1500 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAUM за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.1900, а максимальная — 21.1900.

Следите за динамикой Tema Alternative Asset Managers. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAUM сегодня?

Tema Alternative Asset Managers (AAUM) сегодня оценивается на уровне 21.1900. Инструмент торгуется в пределах 21.1900 - 21.1900, вчерашнее закрытие составило 21.3400, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAUM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tema Alternative Asset Managers?

Tema Alternative Asset Managers в настоящее время оценивается в 21.1900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.51% и USD. Отслеживайте движения AAUM на графике в реальном времени.

Как купить акции AAUM?

Вы можете купить акции Tema Alternative Asset Managers (AAUM) по текущей цене 21.1900. Ордера обычно размещаются около 21.1900 или 21.1930, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAUM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAUM?

Инвестирование в Tema Alternative Asset Managers предполагает учет годового диапазона 18.5900 - 25.5499 и текущей цены 21.1900. Многие сравнивают 6.38% и -12.04% перед размещением ордеров на 21.1900 или 21.1930. Изучайте ежедневные изменения цены AAUM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tema Alternative Asset Managers?

Самая высокая цена Tema Alternative Asset Managers (AAUM) за последний год составила 25.5499. Акции заметно колебались в пределах 18.5900 - 25.5499, сравнение с 21.3400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tema Alternative Asset Managers на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tema Alternative Asset Managers?

Самая низкая цена Tema Alternative Asset Managers (AAUM) за год составила 18.5900. Сравнение с текущими 21.1900 и 18.5900 - 25.5499 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAUM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAUM?

В прошлом Tema Alternative Asset Managers проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.3400 и -13.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.1900 21.1900
Годовой диапазон
18.5900 25.5499
Предыдущее закрытие
21.3400
Open
21.1900
Bid
21.1900
Ask
21.1930
Low
21.1900
High
21.1900
Объем
1
Дневное изменение
-0.70%
Месячное изменение
6.38%
6-месячное изменение
-12.04%
Годовое изменение
-13.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%