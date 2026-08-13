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AAUM: Tema Alternative Asset Managers

21.1900 USD 0.1500 (0.70%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAUM汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点21.1900和高点21.1900进行交易。

关注Tema Alternative Asset Managers动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AAUM股票今天的价格是多少？

Tema Alternative Asset Managers股票今天的定价为21.1900。它在21.1900 - 21.1900范围内交易，昨天的收盘价为21.3400，交易量达到1。AAUM的实时价格图表显示了这些更新。

Tema Alternative Asset Managers股票是否支付股息？

Tema Alternative Asset Managers目前的价值为21.1900。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.51%和USD。实时查看图表以跟踪AAUM走势。

如何购买AAUM股票？

您可以以21.1900的当前价格购买Tema Alternative Asset Managers股票。订单通常设置在21.1900或21.1930附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAUM的实时图表更新。

如何投资AAUM股票？

投资Tema Alternative Asset Managers需要考虑年度范围18.5900 - 25.5499和当前价格21.1900。许多人在以21.1900或21.1930下订单之前，会比较6.38%和。实时查看AAUM价格图表，了解每日变化。

Tema Alternative Asset Managers股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tema Alternative Asset Managers的最高价格是25.5499。在18.5900 - 25.5499内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tema Alternative Asset Managers的绩效。

Tema Alternative Asset Managers股票的最低价格是多少？

Tema Alternative Asset Managers（AAUM）的最低价格为18.5900。将其与当前的21.1900和18.5900 - 25.5499进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAUM股票是什么时候拆分的？

Tema Alternative Asset Managers历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.3400和-13.51%中可见。

日范围
21.1900 21.1900
年范围
18.5900 25.5499
前一天收盘价
21.3400
开盘价
21.1900
卖价
21.1900
买价
21.1930
最低价
21.1900
最高价
21.1900
交易量
1
日变化
-0.70%
月变化
6.38%
6个月变化
-12.04%
年变化
-13.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%