AAUM: Tema Alternative Asset Managers
今日AAUM汇率已更改-0.70%。当日，交易品种以低点21.1900和高点21.1900进行交易。
关注Tema Alternative Asset Managers动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AAUM股票今天的价格是多少？
Tema Alternative Asset Managers股票今天的定价为21.1900。它在21.1900 - 21.1900范围内交易，昨天的收盘价为21.3400，交易量达到1。AAUM的实时价格图表显示了这些更新。
Tema Alternative Asset Managers股票是否支付股息？
Tema Alternative Asset Managers目前的价值为21.1900。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.51%和USD。实时查看图表以跟踪AAUM走势。
如何购买AAUM股票？
您可以以21.1900的当前价格购买Tema Alternative Asset Managers股票。订单通常设置在21.1900或21.1930附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注AAUM的实时图表更新。
如何投资AAUM股票？
投资Tema Alternative Asset Managers需要考虑年度范围18.5900 - 25.5499和当前价格21.1900。许多人在以21.1900或21.1930下订单之前，会比较6.38%和。实时查看AAUM价格图表，了解每日变化。
Tema Alternative Asset Managers股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tema Alternative Asset Managers的最高价格是25.5499。在18.5900 - 25.5499内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tema Alternative Asset Managers的绩效。
Tema Alternative Asset Managers股票的最低价格是多少？
Tema Alternative Asset Managers（AAUM）的最低价格为18.5900。将其与当前的21.1900和18.5900 - 25.5499进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAUM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAUM股票是什么时候拆分的？
Tema Alternative Asset Managers历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.3400和-13.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.3400
- 开盘价
- 21.1900
- 卖价
- 21.1900
- 买价
- 21.1930
- 最低价
- 21.1900
- 最高价
- 21.1900
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.70%
- 月变化
- 6.38%
- 6个月变化
- -12.04%
- 年变化
- -13.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%