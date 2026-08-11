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AAUC: Allied Gold Corp

22.27 USD 0.43 (1.97%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAUC за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.44, а максимальная — 22.32.

Следите за динамикой Allied Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAUC сегодня?

Allied Gold Corp (AAUC) сегодня оценивается на уровне 22.27. Инструмент торгуется в пределах 21.44 - 22.32, вчерашнее закрытие составило 21.84, а торговый объем достиг 1202. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAUC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Allied Gold Corp?

Allied Gold Corp в настоящее время оценивается в 22.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 59.87% и USD. Отслеживайте движения AAUC на графике в реальном времени.

Как купить акции AAUC?

Вы можете купить акции Allied Gold Corp (AAUC) по текущей цене 22.27. Ордера обычно размещаются около 22.27 или 22.57, тогда как 1202 и 3.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAUC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAUC?

Инвестирование в Allied Gold Corp предполагает учет годового диапазона 13.82 - 32.20 и текущей цены 22.27. Многие сравнивают 21.96% и -29.25% перед размещением ордеров на 22.27 или 22.57. Изучайте ежедневные изменения цены AAUC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Allied Gold Corp?

Самая высокая цена Allied Gold Corp (AAUC) за последний год составила 32.20. Акции заметно колебались в пределах 13.82 - 32.20, сравнение с 21.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Allied Gold Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Allied Gold Corp?

Самая низкая цена Allied Gold Corp (AAUC) за год составила 13.82. Сравнение с текущими 22.27 и 13.82 - 32.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAUC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAUC?

В прошлом Allied Gold Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.84 и 59.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.44 22.32
Годовой диапазон
13.82 32.20
Предыдущее закрытие
21.84
Open
21.54
Bid
22.27
Ask
22.57
Low
21.44
High
22.32
Объем
1.202 K
Дневное изменение
1.97%
Месячное изменение
21.96%
6-месячное изменение
-29.25%
Годовое изменение
59.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%