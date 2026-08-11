- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AAUC: Allied Gold Corp
Курс AAUC за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.44, а максимальная — 22.32.
Следите за динамикой Allied Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAUC сегодня?
Allied Gold Corp (AAUC) сегодня оценивается на уровне 22.27. Инструмент торгуется в пределах 21.44 - 22.32, вчерашнее закрытие составило 21.84, а торговый объем достиг 1202. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAUC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Allied Gold Corp?
Allied Gold Corp в настоящее время оценивается в 22.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 59.87% и USD. Отслеживайте движения AAUC на графике в реальном времени.
Как купить акции AAUC?
Вы можете купить акции Allied Gold Corp (AAUC) по текущей цене 22.27. Ордера обычно размещаются около 22.27 или 22.57, тогда как 1202 и 3.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAUC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAUC?
Инвестирование в Allied Gold Corp предполагает учет годового диапазона 13.82 - 32.20 и текущей цены 22.27. Многие сравнивают 21.96% и -29.25% перед размещением ордеров на 22.27 или 22.57. Изучайте ежедневные изменения цены AAUC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Allied Gold Corp?
Самая высокая цена Allied Gold Corp (AAUC) за последний год составила 32.20. Акции заметно колебались в пределах 13.82 - 32.20, сравнение с 21.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Allied Gold Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Allied Gold Corp?
Самая низкая цена Allied Gold Corp (AAUC) за год составила 13.82. Сравнение с текущими 22.27 и 13.82 - 32.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAUC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAUC?
В прошлом Allied Gold Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.84 и 59.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.84
- Open
- 21.54
- Bid
- 22.27
- Ask
- 22.57
- Low
- 21.44
- High
- 22.32
- Объем
- 1.202 K
- Дневное изменение
- 1.97%
- Месячное изменение
- 21.96%
- 6-месячное изменение
- -29.25%
- Годовое изменение
- 59.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%