AAUC: Allied Gold Corp
今日AAUC汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.09和高点22.66进行交易。
关注Allied Gold Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AAUC股票今天的价格是多少？
Allied Gold Corp股票今天的定价为22.24。它在22.09 - 22.66范围内交易，昨天的收盘价为22.27，交易量达到943。AAUC的实时价格图表显示了这些更新。
Allied Gold Corp股票是否支付股息？
Allied Gold Corp目前的价值为22.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注59.66%和USD。实时查看图表以跟踪AAUC走势。
如何购买AAUC股票？
您可以以22.24的当前价格购买Allied Gold Corp股票。订单通常设置在22.24或22.54附近，而943和0.63%显示市场活动。立即关注AAUC的实时图表更新。
如何投资AAUC股票？
投资Allied Gold Corp需要考虑年度范围13.82 - 32.20和当前价格22.24。许多人在以22.24或22.54下订单之前，会比较21.80%和。实时查看AAUC价格图表，了解每日变化。
Allied Gold Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Allied Gold Corp的最高价格是32.20。在13.82 - 32.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Allied Gold Corp的绩效。
Allied Gold Corp股票的最低价格是多少？
Allied Gold Corp（AAUC）的最低价格为13.82。将其与当前的22.24和13.82 - 32.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAUC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAUC股票是什么时候拆分的？
Allied Gold Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.27和59.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.27
- 开盘价
- 22.10
- 卖价
- 22.24
- 买价
- 22.54
- 最低价
- 22.09
- 最高价
- 22.66
- 交易量
- 943
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 21.80%
- 6个月变化
- -29.34%
- 年变化
- 59.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%