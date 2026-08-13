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AAUC: Allied Gold Corp

22.24 USD 0.03 (0.13%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAUC汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.09和高点22.66进行交易。

关注Allied Gold Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

AAUC股票今天的价格是多少？

Allied Gold Corp股票今天的定价为22.24。它在22.09 - 22.66范围内交易，昨天的收盘价为22.27，交易量达到943。AAUC的实时价格图表显示了这些更新。

Allied Gold Corp股票是否支付股息？

Allied Gold Corp目前的价值为22.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注59.66%和USD。实时查看图表以跟踪AAUC走势。

如何购买AAUC股票？

您可以以22.24的当前价格购买Allied Gold Corp股票。订单通常设置在22.24或22.54附近，而943和0.63%显示市场活动。立即关注AAUC的实时图表更新。

如何投资AAUC股票？

投资Allied Gold Corp需要考虑年度范围13.82 - 32.20和当前价格22.24。许多人在以22.24或22.54下订单之前，会比较21.80%和。实时查看AAUC价格图表，了解每日变化。

Allied Gold Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Allied Gold Corp的最高价格是32.20。在13.82 - 32.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Allied Gold Corp的绩效。

Allied Gold Corp股票的最低价格是多少？

Allied Gold Corp（AAUC）的最低价格为13.82。将其与当前的22.24和13.82 - 32.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAUC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAUC股票是什么时候拆分的？

Allied Gold Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.27和59.66%中可见。

日范围
22.09 22.66
年范围
13.82 32.20
前一天收盘价
22.27
开盘价
22.10
卖价
22.24
买价
22.54
最低价
22.09
最高价
22.66
交易量
943
日变化
-0.13%
月变化
21.80%
6个月变化
-29.34%
年变化
59.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%