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AAPW: Roundhill AAPL WeeklyPay ETF

38.61 USD 0.96 (2.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAPW за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.41, а максимальная — 38.65.

Следите за динамикой Roundhill AAPL WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAPW сегодня?

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) сегодня оценивается на уровне 38.61. Инструмент торгуется в пределах 38.41 - 38.65, вчерашнее закрытие составило 39.57, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAPW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill AAPL WeeklyPay ETF?

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 38.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.96% и USD. Отслеживайте движения AAPW на графике в реальном времени.

Как купить акции AAPW?

Вы можете купить акции Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) по текущей цене 38.61. Ордера обычно размещаются около 38.61 или 38.91, тогда как 27 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAPW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAPW?

Инвестирование в Roundhill AAPL WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 33.29 - 44.65 и текущей цены 38.61. Многие сравнивают 0.16% и 6.48% перед размещением ордеров на 38.61 или 38.91. Изучайте ежедневные изменения цены AAPW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill AAPL WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) за последний год составила 44.65. Акции заметно колебались в пределах 33.29 - 44.65, сравнение с 39.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill AAPL WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill AAPL WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) за год составила 33.29. Сравнение с текущими 38.61 и 33.29 - 44.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAPW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAPW?

В прошлом Roundhill AAPL WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.57 и 3.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.41 38.65
Годовой диапазон
33.29 44.65
Предыдущее закрытие
39.57
Open
38.41
Bid
38.61
Ask
38.91
Low
38.41
High
38.65
Объем
27
Дневное изменение
-2.43%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
6.48%
Годовое изменение
3.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%