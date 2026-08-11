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AAPW: Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
Курс AAPW за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.41, а максимальная — 38.65.
Следите за динамикой Roundhill AAPL WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAPW сегодня?
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) сегодня оценивается на уровне 38.61. Инструмент торгуется в пределах 38.41 - 38.65, вчерашнее закрытие составило 39.57, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAPW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill AAPL WeeklyPay ETF?
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 38.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.96% и USD. Отслеживайте движения AAPW на графике в реальном времени.
Как купить акции AAPW?
Вы можете купить акции Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) по текущей цене 38.61. Ордера обычно размещаются около 38.61 или 38.91, тогда как 27 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAPW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAPW?
Инвестирование в Roundhill AAPL WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 33.29 - 44.65 и текущей цены 38.61. Многие сравнивают 0.16% и 6.48% перед размещением ордеров на 38.61 или 38.91. Изучайте ежедневные изменения цены AAPW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill AAPL WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) за последний год составила 44.65. Акции заметно колебались в пределах 33.29 - 44.65, сравнение с 39.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill AAPL WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill AAPL WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW) за год составила 33.29. Сравнение с текущими 38.61 и 33.29 - 44.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAPW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAPW?
В прошлом Roundhill AAPL WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.57 и 3.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.57
- Open
- 38.41
- Bid
- 38.61
- Ask
- 38.91
- Low
- 38.41
- High
- 38.65
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -2.43%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 6.48%
- Годовое изменение
- 3.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%