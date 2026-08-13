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AAPW: Roundhill AAPL WeeklyPay ETF

38.16 USD 0.45 (1.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAPW汇率已更改-1.17%。当日，交易品种以低点37.96和高点38.53进行交易。

关注Roundhill AAPL WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AAPW股票今天的价格是多少？

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票今天的定价为38.16。它在37.96 - 38.53范围内交易，昨天的收盘价为38.61，交易量达到16。AAPW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF目前的价值为38.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.75%和USD。实时查看图表以跟踪AAPW走势。

如何购买AAPW股票？

您可以以38.16的当前价格购买Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在38.16或38.46附近，而16和-0.70%显示市场活动。立即关注AAPW的实时图表更新。

如何投资AAPW股票？

投资Roundhill AAPL WeeklyPay ETF需要考虑年度范围33.29 - 44.65和当前价格38.16。许多人在以38.16或38.46下订单之前，会比较-1.01%和。实时查看AAPW价格图表，了解每日变化。

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill AAPL WeeklyPay ETF的最高价格是44.65。在33.29 - 44.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AAPL WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF（AAPW）的最低价格为33.29。将其与当前的38.16和33.29 - 44.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAPW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAPW股票是什么时候拆分的？

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.61和2.75%中可见。

日范围
37.96 38.53
年范围
33.29 44.65
前一天收盘价
38.61
开盘价
38.43
卖价
38.16
买价
38.46
最低价
37.96
最高价
38.53
交易量
16
日变化
-1.17%
月变化
-1.01%
6个月变化
5.24%
年变化
2.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%