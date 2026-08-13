AAPW: Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
今日AAPW汇率已更改-1.17%。当日，交易品种以低点37.96和高点38.53进行交易。
关注Roundhill AAPL WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AAPW股票今天的价格是多少？
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票今天的定价为38.16。它在37.96 - 38.53范围内交易，昨天的收盘价为38.61，交易量达到16。AAPW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF目前的价值为38.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.75%和USD。实时查看图表以跟踪AAPW走势。
如何购买AAPW股票？
您可以以38.16的当前价格购买Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在38.16或38.46附近，而16和-0.70%显示市场活动。立即关注AAPW的实时图表更新。
如何投资AAPW股票？
投资Roundhill AAPL WeeklyPay ETF需要考虑年度范围33.29 - 44.65和当前价格38.16。许多人在以38.16或38.46下订单之前，会比较-1.01%和。实时查看AAPW价格图表，了解每日变化。
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill AAPL WeeklyPay ETF的最高价格是44.65。在33.29 - 44.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AAPL WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF（AAPW）的最低价格为33.29。将其与当前的38.16和33.29 - 44.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAPW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAPW股票是什么时候拆分的？
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.61和2.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.61
- 开盘价
- 38.43
- 卖价
- 38.16
- 买价
- 38.46
- 最低价
- 37.96
- 最高价
- 38.53
- 交易量
- 16
- 日变化
- -1.17%
- 月变化
- -1.01%
- 6个月变化
- 5.24%
- 年变化
- 2.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%