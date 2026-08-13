AAPW股票今天的价格是多少？ Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票今天的定价为38.16。它在37.96 - 38.53范围内交易，昨天的收盘价为38.61，交易量达到16。AAPW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票是否支付股息？ Roundhill AAPL WeeklyPay ETF目前的价值为38.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.75%和USD。实时查看图表以跟踪AAPW走势。

如何购买AAPW股票？ 您可以以38.16的当前价格购买Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在38.16或38.46附近，而16和-0.70%显示市场活动。立即关注AAPW的实时图表更新。

如何投资AAPW股票？ 投资Roundhill AAPL WeeklyPay ETF需要考虑年度范围33.29 - 44.65和当前价格38.16。许多人在以38.16或38.46下订单之前，会比较-1.01%和。实时查看AAPW价格图表，了解每日变化。

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill AAPL WeeklyPay ETF的最高价格是44.65。在33.29 - 44.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AAPL WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill AAPL WeeklyPay ETF（AAPW）的最低价格为33.29。将其与当前的38.16和33.29 - 44.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAPW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。