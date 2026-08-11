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AAPR: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
Курс AAPR за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.81, а максимальная — 29.81.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAPR сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) сегодня оценивается на уровне 29.81. Инструмент торгуется в пределах 29.81 - 29.81, вчерашнее закрытие составило 29.76, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 в настоящее время оценивается в 29.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.05% и USD. Отслеживайте движения AAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции AAPR?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) по текущей цене 29.81. Ордера обычно размещаются около 29.81 или 30.11, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAPR?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 предполагает учет годового диапазона 27.59 - 29.81 и текущей цены 29.81. Многие сравнивают 0.74% и 4.12% перед размещением ордеров на 29.81 или 30.11. Изучайте ежедневные изменения цены AAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) за последний год составила 29.81. Акции заметно колебались в пределах 27.59 - 29.81, сравнение с 29.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) за год составила 27.59. Сравнение с текущими 29.81 и 27.59 - 29.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAPR?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.76 и 8.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.76
- Open
- 29.81
- Bid
- 29.81
- Ask
- 30.11
- Low
- 29.81
- High
- 29.81
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- 4.12%
- Годовое изменение
- 8.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%