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AAPR: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

29.81 USD 0.05 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAPR за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.81, а максимальная — 29.81.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAPR сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) сегодня оценивается на уровне 29.81. Инструмент торгуется в пределах 29.81 - 29.81, вчерашнее закрытие составило 29.76, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 в настоящее время оценивается в 29.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.05% и USD. Отслеживайте движения AAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции AAPR?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) по текущей цене 29.81. Ордера обычно размещаются около 29.81 или 30.11, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAPR?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 предполагает учет годового диапазона 27.59 - 29.81 и текущей цены 29.81. Многие сравнивают 0.74% и 4.12% перед размещением ордеров на 29.81 или 30.11. Изучайте ежедневные изменения цены AAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) за последний год составила 29.81. Акции заметно колебались в пределах 27.59 - 29.81, сравнение с 29.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) за год составила 27.59. Сравнение с текущими 29.81 и 27.59 - 29.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAPR?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.76 и 8.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.81 29.81
Годовой диапазон
27.59 29.81
Предыдущее закрытие
29.76
Open
29.81
Bid
29.81
Ask
30.11
Low
29.81
High
29.81
Объем
2
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
4.12%
Годовое изменение
8.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%